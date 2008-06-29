نخستین بازی رایانه ای زندگی پراسترس و اجرای حکم سلمان رشدی ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدتقی فخریان، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: حضرت امام خمینی (ره) حکم تاریخی مبنی بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی صادر کرد که این فرمان در بعضی از حوزه‌ها به شکل جدی پیگیری شد اما در برخی از جاها نیز به فراموشی سپرده شد.

وی ادامه داد: می‌بینیم حتی سالگرد آن فرمان مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد ولی از آن سو، کشورهای غربی به سلمان رشدی هر روز بهایی جدید می‌دهند.

فخریان با اشاره به جَنگ فرهنگی که از طرف دشمن بسیار ساختارمند و مصمم در حال اجرا است افزود: یکی از راه های مبارزه با این جنگ فرهنگی تولید متنوع و فراوان محصولات فرهنگی در قالب های نو می باشد . در این راستا هنر و ادبیات بهترین ابزار برای کار بود و در این بین نیز ابزار بازیهای رایانه ای بیشترین تأثیر را داراست و ما نیز از این ابزار بهره جستیم تا فرهنگی بومی و اسلامی را ترویج دهیم و نیز احساس کردیم که باید کاری کنیم تا نسل سوم و چهارم با فرمان حکم سلمان رشدی مرتد آشنا شوند و ارزش و اهمیت این فرمان مورد توجه آن‌ها قرار گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به این‌که بازی رایانه‌ای در بین جوانان و نوجوانان بسیار تأثیر دارد، پیش‌بینی کردیم که بازی دوم را در مورد سلمان رشدی و چگونگی زندگی سلمان رشدی که با استرس و ترس است و همچنین اقدام ارزشمند رزمندگان جهان اسلام در خصوص از بین بردن این منحرف فکری که به مقدسات مسلمانان جهان توهین کرد، تهیه کنیم.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: فیلمنامه این بازی تهیه شده است و کارشناسان در حال بررسی آن هستند ضمن این‌که 3 گروه نیز اعلام آمادگی برای عملیاتی کردن این طرح کردند.

وی افزود: در مأموریت‌های جنبش دانش‌آموزی، مطالبات امام (ره) و رهبری مد نظر بوده است که این موضوع را به عنوان یک عملکرد پیش‌بینی کردیم.