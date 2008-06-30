مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب "آق گل" همدان افزایش یافته است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: به علت بارش فصل زمستان در سال گذشته و با توجه به اکوسیستم استان همدان، ورود پرندگان مهاجر و آبزی به تالاب آق گل افزایش یافته است.