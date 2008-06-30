مهاجرت پرندگان مهاجر به تالاب "آق گل" همدان افزایش یافته است

مهدی ریاحی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تالاب آق گل با مساحت ماکزیمم 1700 هکتار با اهمیت ترین تالاب فصلی استان همدان است که همه ساله پس از اوایل فصل بهار تا قبل از خشک شدن در اواسط پاییز پذیرای گونه های مختلف پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر است.
وی افزود: امسال برای نخستین بار طرح حلقه گذاری پرندگان آبزی و کنار آبزی با تامین اعتبار ملی در استان همدان آغاز شده است.
ریاحی خرم یادآور شد: تاکنون 40 پرنده مهاجر حلقه گذاری شده است که این طرح به منظور شناسایی مسیر این پرندگان انجام می گیرد.
وی ادامه داد: با ورود این پرندگان به استان همدان و تشدید مراقبتهای زیستگاهی و آشیانه سازی و تخمگذاری این پرندگان شروع شده است.
