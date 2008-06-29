انتشار نشریه محلی آشتی از 20 تیرماه جاری از سر گرفته می شود

برهان لهونی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در پی رفع توقیف از نشریه آشتی، انتشار مجدد آن به صورت هفتگی از 20 تیرماه سال جاری از سر گفته خواهد شد.

وی افزود: با توجه به رای عادلانه دیوان عالی کشور و لغو توقیف نشریه آشتی و همچنین تبرئه اتهامات وارده به آن، انتشار مجدد آشتی با همان اهداف اما با رویکردی جدید از سر گرفته خواهد شد.

مدیر مسئول آشتی عنوان کرد: مجوز نشریه آشتی به صورت روزنامه با گستره استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان و کردستان و با موضوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در ابتدا به دلیل مشکلات مالی به صورت هفتگی چاپ و منتشر می شد که متاسفانه به دلیل شکایت مدعی العموم از اواخر سال 85 تاکنون توقیف شده بود که اواخر خرداد ماه سال جاری رفع توقیف شد.

لهونی تصریح کرد: آشتی به هیچ گروه، جناح و دسته خاص سیاسی تعلق ندارد و به عنوان سرمایه فرهنگی منطقه و بر اساس رعایت قانون مطبوعات، انتشار خود را دوباره از سر خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: البته اکثر عوامل آشتی در دوه جدید تغییر خواهند کرد و سعی بر این است که در شورای سردبیری آن از افراد شاخص و دارای سابقه مطبوعاتی در استان و منطقه استفاده شود همچنان که تاکنون ترکیب نیمی از عوامل اجرایی این نشریه شناسایی و کار خود را آغاز کرده اند.

مدیر مسئول نشریه آشتی عنوان کرد: با تامین امکانات لازم و فراهم کردن بستری مناسب سعی خواهیم کرد که با قدرت بیشتر از دور اول، این نشریه را منتشر کنیم.

نشریه آشتی در زمان انتشار، یکی از نشریات برتر منطقه غرب کشور به حساب می آمد که از تیراژ نسبتا بالایی نیز برخوردار بود.