شهادت یک فلسطینی در کرانه باختری/بازگشایی گذرگاههای کارنی و صوفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی فلسطین از شهادت یک جوان فلسطینی توسط صهیونیستها در کرانه باختری خبر دادند.

به گفته این منابع، نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز محمد دراغمه جوان 17 ساله فلسطینی را در طوباس واقع در نزدیکی جنین واقع در شمال کرانه باختری به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

این فلسطینی در حال مقاومت و پرتاب سنگ به نظامیان صهیونیست بود.

خبر دیگر اینکه پیتر لرنر سخنگوی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی اظهار داشت : گذرگاههای کارنی و صوفا امروز بازگشایی خواهند شد.

به گفته وی، 80 کامیون حامل کالا امروز با بازگشایی این گذرگاهها وارد نوارغزه خواهند شد.

لازم به ذکر است رژیم صهیونیستی از پنجم تیر ماه تاکنون گذرگاههای مذکور را به بهانه نقض آتش بس از سوی مبارزان فلسطینی بست.

در پی امضای توافقنامه آتش بس میان گروههای فلسطینی و رژیم صهیونیستی در روز پنجشنبه 30 خرداد، این رژیم روز یکشنبه دوم تیر گذرگاههای صوفا در جنوب نوارغزه و کارنی در شرق غزه را گشود و به طور محدود، اجازه ورود مواد غذایی را به غزه داد.