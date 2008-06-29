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۹ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۲۸

5،8 میلیون اصله درخت و درختچه زینتی در خوزستان تولید شد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در سال زراعی جاری بیش از پنج میلیون و 800 هزار اصله درخت و درختچه زینتی در استان خوزستان تولید شده است.

سیدمجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این میزان درخت و درختچه زینتی از سطح یکصد هکتار از زمینهای کشاورزی شهرهای اندیمشک، بهبهان، شوش، باغملک و گتوند برداشت شده است.

وی عنوان کرد: برهان، شیشه شور، ختمی چینی، گل کاغذی، شاهپسند، مورد، اقاقیا، انواع کاکتوسها، یوکا، دیفن باخیا و فیکوس از جمله درخت و درختچه های زینتی تولید شده در این استان به شمار می روند.

این مسئول یادآور شد: استان خوزستان  پس از استانهای تهران و مرکزی در تولید درختچه های زینتی مقام سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 707548

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