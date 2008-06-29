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۹ تیر ۱۳۸۷، ۲۰:۰۵

60 شرکت تعاونی در صومعه سرا به ثبت رسید

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تعاون صومعه سرا گفت: سال گذشته، 60 شرکت تعاونی با سرمایه ثبتی 114 میلیارد ریال با 559 عضو در شهرستان صومعه سرا به ثبت رسیده است.

حمید غلام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در صومعه سرا اظهار داشت: این تعداد شرکت تعاونی برای 851 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

وی با پیش بینی اینکه امسال نیز 80 شرکت تعاونی در این منطقه به ثبت برسد، بیان داشت: مشخص شدن مقدار تسهیلات در این زمینه بسیار ضروری است.

غلام نیا همچنین عنوان کرد: پارسال 75 شرکت در صومعه سرا برای اخذ تسهیلات به بانکها معرفی شدند که از این تعداد 12 شرکت موفق به انعقاد قرارداد شدند و 40 میلیارد ریال تسهیلات برای آنان نیز در نظر گرفته شده است.

این مسئول همچنین با اشاره به طرح مسکن مهر در این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و 500 نفر در تعاونی های مسکن مهر در صومعه سرا عضو هستند و پنج هکتار زمین نیز در اختیاراین تعاونی ها قرار گرفته است.

غلام نیا عنوان کرد: سهم آورده هر عضو در طرح آماده سازی زمین 10 میلیون ریال است که بیش از 450 نفر این مبلغ را تاکنون پرداخت کرده اند.

وی ادامه داد: سهمیه شهرستان صومعه سرا در سال 86 برای مسکن مهر یک هزار و 13 خانوار بوده که به دلیل عدم پرداخت سهم آورده اعضاء این سهمیه به حد نصاب نرسیده است.

کد مطلب 707565

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