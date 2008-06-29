60 شرکت تعاونی در صومعه سرا به ثبت رسید

حمید غلام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در صومعه سرا اظهار داشت: این تعداد شرکت تعاونی برای 851 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

وی با پیش بینی اینکه امسال نیز 80 شرکت تعاونی در این منطقه به ثبت برسد، بیان داشت: مشخص شدن مقدار تسهیلات در این زمینه بسیار ضروری است.

غلام نیا همچنین عنوان کرد: پارسال 75 شرکت در صومعه سرا برای اخذ تسهیلات به بانکها معرفی شدند که از این تعداد 12 شرکت موفق به انعقاد قرارداد شدند و 40 میلیارد ریال تسهیلات برای آنان نیز در نظر گرفته شده است.

این مسئول همچنین با اشاره به طرح مسکن مهر در این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و 500 نفر در تعاونی های مسکن مهر در صومعه سرا عضو هستند و پنج هکتار زمین نیز در اختیاراین تعاونی ها قرار گرفته است.

غلام نیا عنوان کرد: سهم آورده هر عضو در طرح آماده سازی زمین 10 میلیون ریال است که بیش از 450 نفر این مبلغ را تاکنون پرداخت کرده اند.

وی ادامه داد: سهمیه شهرستان صومعه سرا در سال 86 برای مسکن مهر یک هزار و 13 خانوار بوده که به دلیل عدم پرداخت سهم آورده اعضاء این سهمیه به حد نصاب نرسیده است.