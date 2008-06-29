به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث مکتوب، این همایش بخشی از برنامه مشترک بین سه دانشگاه لایدن، کمبریج و آکسفورد درباره تاریخ فرهنگ و ادبیات فارسی است که در دانشکده مطالعات شرقی کالج وادام در دانشگاه آکسفورد برگزار می شود.

طرح اولیه این برنامه مشترک در سال 2006 نوشته شده که قرار است با عنوان «سنت ها در زبان شناسی و ادبیات فارسی» به مدت 5 سال از سال 2007 تا 2011 برگزار شود.

مهم ترین هدف این همایش دو روزه بررسی «پدیده ظهور ناگهانی فرهنگ فارسی در قرون نهم و دهم بعد از یک فاصله زمانی دو سده ای» است.

این همایش با مشارکت دانشکده مطالعات شرقی، آکادمی بریتانیا، بنیاد ابوالعلا سودآور و بنیاد میراث ایران برگزار می شود.

در همایش بین المللی «ظهور رنسانس فارسی» علی میرانصاری از بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی درباره «زیبایی شناسی غزلیات فارسی قدیم در باب شراب»، علی دهباشی مدیر مسئول مجله بخارا درباره «انتشار متون ادبی فارسی کلاسیک به روشی کلاسیک؛ مزایا و معایب یک پروژه جدید» و ابوالعلا سودآور استاد مستقل از نیویورک درباره «جوامع میترایی؛ ساختاری ماندگار برای برادری ایرانیان» سخنرانی خواهند کرد.

همچنین الگا یاستربووا از دانشگاه سنت پترزبورگ به بحث درباره «نسخه قدیمی ارداویرافنامه» خواهد پرداخت و اولگ گرابار از موسسه مطالعات عالی پرینستون «ریشه های نقاشی ایرانی» را مورد بررسی قرار داده و فرانسیس دوبلوا از دانشگاه SoAs لندن به ارائه مطالبی با موضوع «ادبیات فارسی میانه و ادبیات فارسی نوین؛ ادامه دادن یا ندادن» خواهد پرداخت.

همایش یاد شده روز دوشنبه 24 تیرماه (14 جولای) با سخنان دکتر فیروزه عبدالله اوا از دانشگاه آکسفورد و دکتر اصغر سید غراب از دانشگاه لایدن افتتاح خواهد شد و روز بعد (15 جولای) پایان می یابد.