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۲۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۳:۲۸

سرپرست مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با "مهر " :

قانون جديد دادگاه اطفال از شهريور اجرا مي شود

بررسي لايحه قانون جديد دادگاه اطفال مراحل پاياني خود را در دستگاه قضايي طي مي كند و به احتمال فراوان با تصويب اين قانون توسط مجلس هفتم در شهريور ماه اجرا خواهد شد .

سرپرست مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : قانون جديد دادگاه اطفال در رسيدگي دقيق تر به پرونده هاي قضايي اطفال مي تواند تا حد بسياري موثر واقع شود و شاهد نظام قضايي متناسبي در زمينه اطفال در كشور باشيم .

وي يكي از شاخص هاي اين لايحه را تشكيل پليس نوجوان دانست و گفت : با توجه به اينكه نوع برخورد با يك نوجوان بزهكار با يك مجرم باسابقه متفاوت است ،  بنابراين تشكيل چنين نهادي مي تواند در حمايت هر چه بيشتر از نوجوانان بزهكار موثر واقع شود .

رضا جعفري ادامه داد : در حال حاضر دادگاههاي عمومي نيز با حفظ سمت پرونده هاي قضايي اطفال را مورد رسيدگي قرار مي دهند در حالي كه با تصويب اين قانون ،  جرايم جوانان فقط در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

وي گفت : اساتيد دانشگاه و كارشناسان در حال بررسي  نهايي اين قانون براي تصويب هستند و در صورتي كه مواردي از آن نياز به اصلاحات اساسي داشته باشد گزارش لازم را ارائه خواهند داد .

کد مطلب 70758

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