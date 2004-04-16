قانون جديد دادگاه اطفال از شهريور اجرا مي شود

سرپرست مجتمع قضايي اطفال در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : قانون جديد دادگاه اطفال در رسيدگي دقيق تر به پرونده هاي قضايي اطفال مي تواند تا حد بسياري موثر واقع شود و شاهد نظام قضايي متناسبي در زمينه اطفال در كشور باشيم .

وي يكي از شاخص هاي اين لايحه را تشكيل پليس نوجوان دانست و گفت : با توجه به اينكه نوع برخورد با يك نوجوان بزهكار با يك مجرم باسابقه متفاوت است ، بنابراين تشكيل چنين نهادي مي تواند در حمايت هر چه بيشتر از نوجوانان بزهكار موثر واقع شود .

رضا جعفري ادامه داد : در حال حاضر دادگاههاي عمومي نيز با حفظ سمت پرونده هاي قضايي اطفال را مورد رسيدگي قرار مي دهند در حالي كه با تصويب اين قانون ، جرايم جوانان فقط در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

وي گفت : اساتيد دانشگاه و كارشناسان در حال بررسي نهايي اين قانون براي تصويب هستند و در صورتي كه مواردي از آن نياز به اصلاحات اساسي داشته باشد گزارش لازم را ارائه خواهند داد .