به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای وزیراطلاعات درحاشیه جلسه هیئت وزیران با حضوردرجمع خبرنگاران گفت : وزارت اطلاعات پیش از اینکه رئیس جمهور به عراق سفر کند از طرح ربودن وی بی اطلاع بود. ما زمانی این موضوع را فهمیدیم که رئیس جمهور در عراق به سر می برد که در نهایت با انجام برخی کارهای امنیتی دیدیم که طرح آمریکایی ها برای ربودن رئیس جمهور ناکام ماند.

وی همچنین در خصوص یک جاسوس رژیم صهیونیستی که اخیرا محاکمه شده گفت : وی در حال حاضر در حال بازجویی است که دادگاه مربوطه مراحل قانونی آن را بررسی می کند.

محسنی اژه ای در خصوص موضوع گروگانگیری اخیر شرق کشور نیز گفت: وزارت خارجه و دستگاه های مربوطه مذاکرات لازم را آغاز کرده اند به طوری که این موضوع به طور کامل در حال بررسی است.

وزیر اطلاعات در پاسخ به این سئوال که آیا با گروگانگیران وارد مذاکره خواهید شد گفت: کسی با مجرم وارد مذاکره نمی شود.

وی در ادامه درباره بازداشت برخی افراد بازداشت شده در اجتماع پارک ملت به دعوت شبکه های ضد انقلاب گفت: افرادی که ایجاد اختلال و یا بی نظمی کنند توسط مامورین بازداشت می شوند . حال اگر برخی از این افراد سوابقی داشته باشند مورد بررسی قرار می گیرد و به مسئولین قضایی تحویل داده می شوند در غیر این صورت پس از طی مراحل قانونی آزاد خواهند شد.

محسنی اژه ای همچنین درباره امنیت کشورتاکید کرد: به اعتقاد بنده وضعیت امنیت کشوربسیار خوب است و هیچ اتفاق نا امن کننده فراگیری صورت نمی گیرد. به طوری که اگر نگاهی به امنیت کشورهای همسایه می بینیم که جمهوری اسلامی ایران از امنیت بالایی برخوردار است.

وزیر اطلاعات در ادامه در خصوص شیطنت های برخی رسانه های غربی گفت: بنده به ملت ایران توصیه می کنم که بازیچه اینگونه شیطنت ها قرار نگیرند و فریب دروغ های آنان را نخورند و به دنبال سخنان آنان راه نیفتند.

وی همچنین درباره شایعه کشته شدن گروگانگیرهای شرق کشور توسط گروگانگیرها نیز گفت: این موضوع را تایید نمی کنم.