تغییر شکل روابط ایران و آمریکا و انجام یک "معامله بزرگ"

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نشنال در این زمینه نوشت : آمریکا و هم پیمانان آن هم اکنون با امید به متقاعد کردن ایران در توقف برنامه غنی سازی خود به آن چماق و هویج ( تهدید و تطمیع) پیشنهاد می کنند، اما همانطور که " زبیگینو برژینسکی" مشاور سابق امنیت ملی آمریکا اخیرا گفت، این سیاست ممکن است برای کشورهایی که چیزی نمی فهمند کارساز بیفتد، اما برای کشورهای جدی کارساز نخواهد افتاد.

" تونی کارون" نویسنده این مطلب افزوده است: برژینسکی ازآمریکا خواست تا از تهدیدهای خود دست بردارد. وی همچنین خواستار تغییر نظام و پذیرش یک راهبرد دیپلماتیک بر مبنای پرداختن به نگرانیهای امنیتی ایران شد .

اما نویسنده بدون توجه به ماهیت نظامی برنامه هسته ای کره شمالی و ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران با مقایسه ای غلط بین این دو افزوده است : موضوع ایران نیز مثل کره شمالی تنها در صورت تغییر روابط ایران و آمریکا حل خواهد شد؛ یعنی یک " معامله بزرگ" بین دو طرف. همان طرح عملی که معامله کره شمالی را ایجاد کرد، مطمئنا می تواند همان کار را درباره ایران نیز انجام دهد.

کارون همچنین به نقل از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی که از نزدیک برنامه هسته ای ایران را نظارت می کنند، اذعان کرده است : البته ایران سلاحهای هسته ای را توسعه نداده و اکنون نیز در حال انجام این کار نیست و بحثهای کنونی بر سر مسئله غنی سازی اورانیوم در این کشور است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : تهدیدها راهی نیست که آمریکا آن را برای متقاعد کردن ایران در جهت تغییر مسیر خود ادامه دهد.