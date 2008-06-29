ضرورت افزایش مبادلات تجاری ایران و پاکستان/حمایت از پیوستن ایران به پیمان "سارک"

به گزارش خبرنگارمهر، نوید قمر وزیرامور اقتصادی و دارایی پاکستان درهفدهمین کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و پاکستان با قدردانی از میهمان نوازی طرف ایرانی گفت : کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان چارچوب مفیدی برای تنظیم روابط و شناسایی ظرفیت های موجود اقتصادی ایجاد کرده است ولی ما هنوز نتوانستیم به روابط دو جانبه شکل نهایی بدهیم .

وی با اشاره به افزایش قیمت نفت گفت: با توجه به چالش هایی که در بازار نفت مشاهده می کنیم و همچنین افزایش محصولات کشاورزی موارد بسیاری برای همکاری ایران و پاکستان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه فاصله بین عرضه و تقاضا مشکلی مهم در مبادلات اقتصادی دو کشور است، گفت: ما نیاز به همگرایی منطقه ای داریم و معتقدیم که باید با برگزاری نشست های منطقه ای فرصت های عمیق اقتصادی را ایجاد کنیم و هر دو کشور ایران و پاکستان باید اقدامات بیشتری در این مورد انجام دهند.

نوید قمر با بیان حمایت پاکستان از پیوستن ایران به پیمان "سارک" گفت: توسعه زیرساخت های ارتباطی و ارتباطات جاده ای در اولویت دولت پاکستان قرار دارد و ما امیدواریم خدمات اتوبوسی بین دو کشور را از اواسط ماه آگوست راه اندازی کنیم.

وزیر اقتصاد پاکستان همکاری در تولید برق را از فصول دیگر مشترک همکاری های ایران و پاکستان توصیف کرد و گفت: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پاکستان فرصتی خوب را فرا روی ما قرار داده که می توانیم در همکاری های مشترک از آن استفاده کنیم.

وی با گرامیداشت یاد بی نظیربوتو از وی به عنوان سیاستمداری که عمر خود را برای بازگرداندن دموکراسی به پاکستان صرف کرد، نام برد و گفت: عرصه جدیدی برای تسریع روابط بین ایران و پاکستان ایجاد شده است.

در ادامه این نشست میرابوطالبی و اقبال نمایندگان کمیسیون های دو طرف به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده پرداختند.