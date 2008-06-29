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۹ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۰

18 مدرسه در نور بهسازی و بازسازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش نور گفت: 18مدرسه این شهرستان در قالب اجرای طرح هجرت 3 بازسازی و تعمیرات اساسی می شود.

قربانعلی فرهی در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر اظهار داشت: این مدارس فرسوده با همکاری بسیج دانش آموزی و به وسیله دانش آموزان بهسازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 40 درصد مدارس این شهرستان تخریبی است و نیاز به بازسازی دارد.

این مسئول با اشاره به تاثیر گذاری طرح هجرت 3 بیان داشت: اجرای طرح هجرت در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان تاثیر زیادی دارد و علاوه بر مهارت آموزی دانش آموزان به بهسازی فضاهای آموزشی نیز کمک می کند.

به گفته فرهی، علاوه بر این در پایگاههای دولتی و خودگردان شهرستان نیز کلاسهای ویژه اوقات فراغت برگزار می شود.

رئیس آموزش و پرورش نور، به روز شدن امکانات و نوسازی مدارس تخریبی را از مهمترین نیازهای این نهاد اعلام کرد.

شهرستان نور، 11 هزار دانش آموز و 100 واحد آموزشی دارد.

کد مطلب 707627

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