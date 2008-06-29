سپاه استانها تشکیلاتی بومی، مقتدر و توانمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار نورعلی شوشتری در آیین معارفه فرمانده سپاه پاسداران خراسان شمالی افزود : ایران امروز ایران دیروز نیست و دشمنان باید بدانند مردم در مقابل یاوه‌گوییهای آنان تسلیم نمی‌شوند.

وی افزود : ایران اسلامی امروز با تکیه بر جوانان متعهد و متخصص در تمام صحنه‌ها توانمندیهای بی‌شماری به دست آورده و دشمنان می‌دانند اگر دست از پا خطا کنند نتیجه‌ای جر شکست برای آنها حاصل نمی‌شود.

شوشتری همچنین با تاکید بر این که دشمنان داخلی نیز همواره خطری عمده برای نظام محسوب می‌شوند یادآور شد : نباید توطئه هایی که همواره در مسیر انقلاب بوده است فراموش شود.

وی گفت : از جو حاکم بر دوران اول انقلاب باید درس گرفت. اگر دشمنان موفق به ورود به صحنه‌های داخلی شوند در صحنه‌های خارجی هم موفق خواهند شد.

جانشین نیروی زمینی سپاه با بیان این که دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن وظیفه و ماموریت این نهاد است، اظهار کرد : بنا بر این وظیفه سپاه مجبور است یک سازمان منعطف باشد تا در ماموریت خود به درستی عمل کند.

وی ادامه داد : سپاه یک نهاد انقلابی و مردمی برآمده از بطن مردم است که همواره توانسته در مقابل تهدیدات دشمن ایستادگی کند و سازوکار خود را متناسب با نیاز کشور شکل دهد.

شوشتری همچنین با اشاره به ساختار جدید سپاه گفت : سپاه در تمام استانها به صورت مجزا تشکیل خواهد شد. این سپاه تشکیلاتی بومی، مقتدر، توانمند و مستقل است که آمادگی کنترل هرگونه تهدید در منطقه خود را دارد.

در این مراسم سردار علی میرزاپور به عنوان فرمانده سپاه خراسان شمالی، سرهنگ حسینعلی یوسفعلی زاده به عنوان جانشین، سرهنگ امینی، حفاظت ارشد و سرهنگ صراف به عنوان جانشین حفاظت در استان معرفی شدند.