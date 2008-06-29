جشنواره فرهنگی ملل با حضور ایران در یونان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که توسط "کاکلامانیس" شهردار آتن وخانم "صوفیا دسکالاکی متلینئو"، معاون و رییس سازمان فرهنگی شهرداری افتتاح شد، غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل عکس، لباسهای محلی، انواع صنایع دستی، پوسترهایی از نمای آثار دیدنی ایران، نمایشگاه کوچکی از کتابهای مختلف درمورد شهرهای ایران و غذاهای ایرانی بود.

همچنین غرفه‌ای برای نمایش فرش ایرانی توسط داریوش درویش‌تبار با عنوان اتحادیه توسعه فرش سنتی ایران اختصاص یافت که بدین ترتیب زمینه برای ارایه فرشهای دست بافت ایرانی در کنار غرفه جمهوری اسامی ایران، نیز فراهم آمد.

در این جشنواره با حضور شهروندان آتنی و خارجیان مقیم شهر آتن( فصل توریستها) هنرمند ایرانی موسیقی سنتی اجرای کردند. در این جشنواره تعداد کثیری از شهروندان آتنی و خارجیان مقیم این شهر حضور داشتن.

"کاکلامانیس" شهردار آتن وخانم "صوفیا دسکالاکی متلینئو"، معاون و رییس سازمان فرهنگی شهرداری طی سخنانی با اشاره به حضور مهاجران فراوانی در یونان و به‌خصوص شهر آتن، برگزاری این جشنواره را مهم قلمداد نمودند و با تشکر از کشورهایی که با برپایی غرفه‌هایی اقدام به ارایه گوشه ای از فرهنگ خود کرده اند، گفتند که زبان فرهنگ، زبان گویایی است که همه آن را می‌فهمند و ما از این طریق با هم گفتگو و تبادل تجربه می‌کنیم.