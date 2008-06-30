آویژه درباره اجرای "متو" در جشنواره تئاتر بانوان به خبرنگار مهر گفت: "متو" به معنای من و تو است و با حضور بازیگران در موقعیت‌های واقعی موضوع حقوق شهروندی را طرح می‌کند. در نمایش مخاطب بدون اینکه از اجرا و حضور بازیگران آگاه باشد درگیر ماجرا می‌شود.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال ما در ایستگاهها و واگن‌های مترو به مضامینی نظیر با صدای بلند با تلفن همراه صحبت و از حریم خصوصی مسافران با موبایل فیلمبرداری می‌کنیم و افراد حاضر بدون اینکه بدانند ماجرا چیست وارد متن نمایش ما می‌شوند.

آویژه نمایشی را که مخاطب بعد از اجرا ساعت‌ها درگیر آن می‌شود اثری مؤثر دانست و گفت: ما در "متو" شاهدیم که مخاطبان بدون اینکه بدانند درگیر نمایش شده و موضوع را دنبال کرده‌اند و حتی بعد از اجرای ما هم با یکدیگر بر سر مسائل مطرح شده به گفتگو می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه در نمایش زنده مسائل پیش‌بینی‌نشده روی می‌دهد توضیح داد: در اجرایی در مترو میرداماد یکی از مأمورین مترو در واگن بود و با تلفن همراه از راهبر مترو خواست قطار را متوقف کند. پیش از اینکه بتوانیم توضیح بدهیم ما را از قطار پیاده کردند و بعد از دیدن مجوز و اطلاع از اجرای نمایش با ما همکاری کردند.

آویژه ادامه داد: روز شنبه هشتم تیرماه با وجود انجام هماهنگی‌های لازم به دلیل نبود اطلاع و شناخت نسبت به این گونه تئاتر مسئولان مانع اجرای ما در ترمینال جنوب شدند. زیرا گمان می‌کردند حرکت ما باعث بروز مشکلاتی برای آنها خواهد شد. در صورتی که ما در جهت گفتگو و تعامل نمایش را اجرا کرده و هدفمان رسیدن به نتیجه مطلوب است.

سیروس همتی، مریم اکبری، بیتا داودی، حسین مزینانی و ناصر آویژه بازیگران نمایش "متو" هستند یکی از سه نمایش بخش ویژه خیابانی جشنواره تئاتر بانوان است.

هفتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان تا 12 تیرماه در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی در تهران برگزار می‌شود.