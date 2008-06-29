اولمرت از مرگ دو سرباز اسیر اسرائیلی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام اسرائیلی که خواست نامش فاش نشود به نقل از اولمرت در نشست کابینه این رژیم گفته است که دو سرباز به اسارت گرفته شده اسرائیلی از سوی حزب الله، که دو سال پیش صورت گرفت، مرده اند.

اولمرت گفته است که او می داند برای این 2 سرباز چه اتفاقی افتاده است.

وی که در رابطه با معاوضه اسرا صحبت می کرد گفت که او از این اقدام و معامله با حزب الله لبنان حمایت می کند.

منتقدین بر این باورند، در صورتی که این سربازان مرده اند اسرائیل نباید اسرا را با مردگان معاوضه کند.

این دو سرباز صهیونیست دو سال پیش در پی حملات نیروهای مقاومت به مقر ارتش این رژیم به اسارت گرفته شدند و حزب الله که به سبب این اقدام، تهاجمی 33 روزه را متحمل شد، پیشنهاد داده است تا در قبال بازگرداندن این دوسرباز زندانیان خود را که سالهاست در زندان های این رژیم محبوس هستند آزاد نماید.

این اولین بار است که یک مقام اسرائیلی علناً از مرگ دو اسیر خود سخن به میان می آورد.