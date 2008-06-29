سازمان بسیج علمی آغاز به کار می کند/ برگزاری رزمایش 2500 گردان عاشورا و الزهرا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج عصر امروز در نشست خبری به تشریح برنامه های تابستانی این نهاد فرهنگی- نظامی پرداخت و گفت : نیروی مقاومت بسیج در سال جدید با رویکرد تحول گرا برنامه های تابستانی را با طرح نشاط و تعالی برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان بسیجی در سطح 36 هزار پایگاه مقاومت، 3 هزار کانون فرهنگی- هنری مساجد، 200 کانون فرهنگی - ورزشی نواحی در سطح شهرستان ها و 25 هزار واحد بسیج دانش آموزی و برخی از حوزه های بسیج دانشجویی به مورد اجرا در می آورد.

وی مخاطبین این طرح را جوانان و نوجوانان علاقمند به شرکت دربرنامه های فراغتی بسیج به ویژه اعضای پایگاههای مقاومت ، برادران و خواهران و فرزندان و خانواده پاسداران عنوان کرد و تاکید کرد: این برنامه ها با شعار"جوان، خودباوری، نوآوری و شکوفایی" دنبال خواهد شد.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج محدوده زمانی اجرای این طرح را از اول تیرماه تا 30 شهریورماه سال جاری اعلام کرد و افزود: عرصه های فعالیتی که در این برنامه تابستانی در نظر گرفته شده است در 16 حوزه شامل فعالیت های قرآنی، مطالعات سیاسی، فعالیت های ادبی، برگزاری مراسم و مناسبات مذهبی با توجه به تقارن این سه ماه با ماههای مبارک رجب، شعبان و رمضان در سطح پایگاههای سراسر کشور برنامه های متنوعی خواهد داشت.

وی ازتشکیل سازمان اردوهای نیروی مقاومت بسیج خبر داد وتصریح کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای، مشارکت های اجتماعی ، طرح اردوهای هجرت 3 از دیگر برنامه های تابستانی بسیج است، همچنین آموزشهای معرفتی در قالب "طرح صالحین" به اعضای بسیج در پایگاه ها به صورت جمعی با انتخاب مربی، عرصه های مطالعاتی خود را با بهره گیری از کتب شهید مطهری و کتابهای خاطرات دفاع مقدس دنبال می کنند.

طائب به ایجاد پایگاه های مشاوره انتخاب رشته برای خدمات دهی به شرکت کنندگان کنکور اشاره کرد و گفت: با بهره گیری از نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز و با حضور استاد راهنما از بین دانشجویان و بسیج فرهنگیان مشاوره انتخاب رشته به بسیجیان و سایر علاقمندان ارائه می شود.

وی برنامه های عرصه دفاعی - امنتی را از ویژگی برنامه های تابستانی امسال برشمرد و تأکید کرد: با توجه به اینکه 2500 گردان عاشورا و گردان الزهرا در طول سال برنامه های تمرینی و آمادگی های رزمی خود را انجام می دهند، اما امسال از گردان هایی که بیشتر از جوانان و نوجوانان تشکیل شده برنامه های تمرین آمادگی رزمی آنها را در برنامه های تابستانی قرار داده ایم.

حجت السلام طائب، برگزاری رزمایش 2500 گردان عاشورا و الزهرا در تابستان، آموزش و تمرین نیروهای عملیات ویژه بسیج در مقابل تهدیدات احتمالی دشمن فرامنطقه ای، تمرین سلاحهای جدید در سازمان گردان های عاشورا و گروه های رزمی کربلا، تمرین مردمی کردن گسترش امنیت مردمی با فعال شدن گشت های عملیاتی از اول تیرماه در سطح پایگاههای سراسر کشور، ارتقای آمادگی جسمانی و تمرینات گروه های رزمی کربلا و ذوالفقار را در سطح کشور از جمله برنامه های دفاعی-امنتی این نهاد در تابستان برشمرد.

وی به اردوهای هجرت بسیج سازندگی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تحت پوشش قرار دادن یک میلیون نفر از جوانان و نوجوانان بتوانیم در امر اردوی هجرت بسیج سازندگی در محورهای زیباسازی و بهسازی مدارس، خدمات آموزشی-بهداشتی، خدمات عمران و آبادی روستاها،خدمات حمایتی و منابع کشاورزی و آبخیزداری و ارائه مشاوره های تحصیلی، خانوداگی و شغلی و... را اجرا نماییم.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج ضمن اشاره به اعزام 50 هزار بسیجی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی شمالغرب کشور، دیدار از موسسات علمی، تجلیل از نخبگان بسیجی، برگزاری کلاس های تقویتی، برگزاری اردوهای علمی را از جمله برنامه های بسیج در تابستان عنوان کرد و گفت: در مردادماه 3 هزار نفر از نخبگان بسیجی سراسر کشور به اردوی آموزشی در مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی برگزاری آموزشهای اینترنتی، کارگاههای آموزشی و مسابقات وبلاگ نویسی را از برنامه های حوزه مجازی این نیرو عنوان کرد و افزود: برگزاری دوره های آموزش مقدماتی مرحله اول و دوم بسیج، امداد و نجات، تمرین رژه حماسی بسیجیان و آموزشها و تمرینات ورزشی گروههای کربلا و ذوالفقار، قتح قله ها به مناسبت میلاد ائمه معصومین و سالگرد عملیات پیروز مندانه مرصاد از دیگر برنامه های تابستانی بسیج خواهد بود.

حجت السلام طائب به افزایش 200 درصدی بودجه پایگاه ها و حوزه های نیروی مقاومت بسیج اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پایگاه و حوزه محوری جزء سیاست های جدید فرمانده کل سپاه است بیشتر بودجه را به سطح پایگاهها و حوزه های مقاومت هدایت کرده ایم و همچنین در زیر ساختها، اردوگاه سازی، ساخت کانون های فرهنگی- ورزشی در سطح شهرستان ها و مساجد را با کمک خیرین دنبال می کنیم ضمن اینکه بخشی از هزینه برنامه های تابستانی توسط خود شرکت کنندگان تأمین می شود.

وی از آغاز کار سازمان بسیج علمی در تابستان خبر داد و تأکید کرد: بخشی از توان دانشگاه امام حسین(ع) برای این کار درنظر گرفته شده و در واقع پشتیبانی هیأت علمی و فضاهای تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه امام حسین(ع) به این کار اختصاص پیدا کرده است و امیدواریم که تا هفته آینده مسئول این سازمان از بین بسیجیان متعهد و متخصص معرفی شود و کار را به طور عملی شروع کنیم و بتوانیم از نوآوران بسیجی، مخترعین، مبتکرین در رده های مختلف بسیج بهره بگیریم و با پیوند دادن این نوآوران در رشته های مختلف بتوانیم تلاش خود را در مرزشکنی علمی و نهضت نرم افزاری به صورت گسترده تری در سال جدید دنبال کنیم.

وی سپردن کار به دست بسیجیان برای اداره بسیج ده ها میلیونی را از راهبردهای نیروی مقاومت بسیج عنوان کرد و درباره سیاست جدید سپاه در تشکیل 31 سپاه استانی گفت: با این ساختار مأموریت های واگذاری به نیروی مقاومت و سپاه و انجام رسالت خود در دفاع از دستاوردهای انقلاب، کارآمدتر و چابک تر خواهد شد.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج، اتصال بسیجیان به بدنه یگان های رزم، دفاع منطقه ای و خود اتکا شدن سپاه ها در مقابل تهدیدات، ایجاد پشتیبانی لازم از سایر مأموریت های بسیج، کوچک سازی تشکیلات و وحدت فرماندهی در استان ها را از محورهای عمده شکل جدید ساختاری سپاه دانست.