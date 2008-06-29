گام نخست تصویب"بیانیه صلح آسیا" / ارائه بیانیه به اجلاس اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی نژاد حسینیان با اشاره به تشکیل کمیته فرعی سیاسی مجمع مجالس آسیایی در بحرین گفت: این کمیته با حضور نمایندگان پارلمان‌های کشورهای بحرین، بنگلادش، ایران، اردن، کویت، فلسطین، روسیه، عربستان و سوریه به منظور بررسی گزارش دبیر کل درباره‌ معاهده دوستی آسیا تشکیل شد.

وی تصریح کرد: این کمیته پس از بررسی گزارش دبیر کل، بیانیه‌ دوستی آسیا را به تصویب رساند.

به گفته نژادحسینیان، مفاد این بیانیه در قالب قطعنامه ‌ای به شورای اجرایی و اجلاس روسای پارلمان‌های مجمع مجالس آسیایی ارایه خواهد شد تا پس از تصویب نهایی به پارلمان‌های عضو ابلاغ ‌شود. این بیانیه برای دولت‌ها الزام‌آور نبوده و صرفا به پارلمان‌ها پیشنهاد می‌کند که قوانین و ساز و کارهای لازم را برای تحقق اهداف بیانیه تدوین کنند.

وی با اشاره به تنوع دیدگاه‌ها و نظام سیاسی کشورها تصویب این بیانیه را گام نخست برای تحقق معاهده دوستی در آسیا دانست و افزود: این بیانیه به پارلمان‌ها توصیه کرده تا با در نظر گرفتن رویه ‌ها و قوانین داخلی خویش، دولت‌هایشان را برای پیشبرد اهداف بیانیه ترغیب کنند.

دبیر کل مجمع مجالس آسیایی با اشاره به مفاد این بیانیه، اظهار داشت: این بیانیه با تاکید بر عناصر صلح و دوستی در زمینه‌های مختلف نظیر تجارت، فرهنگ، انرژی، محیط زیست و ... و با اشاره به روابط دوستی بین کشورهای آسیایی و دولت‌ها بر پایه برابری در حاکمیت، حق ملت‌ها بر تعیین سرنوشت خود، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و اصول همسایگی خوب از پارلمان‌های آسیایی خواسته است تا با دعوت از دولت‌ها روح دوستی را در سراسر آسیا، گسترش دهند.

نژادحسینیان با تاکید بر اینکه هدف نهایی مجمع مجالس آسیایی امضای معاهده دوستی در آسیا است درباره‌ دیگر مصوبات کمیته‌ سیاسی در بحرین، اظهار داشت: پیشنهاد شده است تا نشست مشترکی بین دولت‌های عضو مجمع مجالس آسیایی تشکیل شود تا بیانیه‌ دوستی گام به گام به سمت تنظیم و امضای معاهده دوستی آسیا پیش برود.

به گفته‌ی وی، نمایندگان عضو کمیته‌ سیاسی مجمع در بیانیه‌ دوستی آسیا خواهان آن شده‌اند تا تدوین منشوری برای دوستی آسیا به صورت تدریجی انجام شود تا زمینه‌ پذیرش و مشارکت دولت‌ها، پارلمان‌ها، گروه‌های دوستی و سازمان‌های غیر دولتی به مرور فراهم گردد.

نژادحسینیان معاهده‌ دوستی آسیا را ابتکاری شجاعانه خواند و درباره‌ چالش‌های آن، گفت: بخشی از این چالش‌ها به ویژگی نو بودن آن مربوط می‌شود. اغلب نمونه‌های پیشین معاهده‌ دوستی دوجانبه هستند اما معاهده‌ دوستی آسیا که توسط APA پیشنهاد شده، چندجانبه بوده و دامنه آن تمامی قاره را در بر می‌گیرد. وانگهی معاهده‌ دوستی سندی فراگیر است که دربرگیرنده مجموعه ‌ای از موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی برای همکاری میان کشورهای آسیایی است.

وی افزود: چالش‌های دیگر فراروی طرح معاهده دوستی از این واقعیت ناشی می‌شوند که بخش اعظم محتویات آن طبیعتا دارای سمت و سویی سیاستگزارانه هستند؛ لذا معمولا در قلمروی صلاحیت قوه‌ مجریه قرار می‌گیرند.

این کمیته از دبیرکل درخواست کرده است تا فرآیند تصویب بیانیه‌ دوستی آسیا در پارلمان‌های عضو را پیگیری کند.

مجمع مجالس آسیایی (APA) در اولین نشست مجمع عمومی خود در نوامبر 2006 ضمن تصویب "اعلامیه‌ تهران"، در بند 9 این اعلامیه از انعقاد یک معاهده دوستی در آسیا منجر استقبال کرد و خواستار تشکیل کمیته‌ای از نمایندگان کشورها برای بررسی شیوه تدوین این معاهده شد.

بیانیه‌ صلح آسیا پس ازتصویب شورای اجرایی مجمع آسیایی که مهر ماه در تهران برگزارمی‌شود برای تصویب نهایی به اجلاس روسای پارلمان‌های آسیا در اندونزی ارایه خواهد شد.

این اجلاس آذر ماه در شهر جاکارتا برگزار خواهد شد و 39 کشور عضو مجمع مجالس آسیایی به همراه 18 کشور ناظر در آن شرکت خواهند کرد.