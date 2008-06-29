داروی گیاهی ترک اعتیاد قطعی در ایران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر غلامحسین حقدادی، عصر امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: بیشتر داروهایی که امروز به عنوان داروی ترک اعتیاد معرفی می شوند، بیشتر جنبه مسکن دارند و هیچ نقشی در ترک اعتیاد ایفا نمی کنند.

وی با اشاره به برخی آمپولها با عناوین"نورجیزک" و "هم جیزک" که به عنوان مواد ترک اعتیاد تبلیغ می شوند، یادآور شد: این آمپولها غیر قانونی و به شدت اعتیاد آور است و علاوه بر خطرهایی که مواد مخدر تزریقی دارند فرد را دچار مشکلات روانی می کند.



وی در رابطه با "پان" نیز اظهار داشت: پان، ماده محرکی است که در سیستان و بلوچستان شایع بوده و از مرزهای جنوبی در قالب تزئینی مثل آدامس و پودر وارد می شود و شبیه قرصهای اکس بوده و علاوه بر عوارض روانی بر روی لثه، دندان و دستگاه گوارش نیز تاثیر گذار است.

وی در رابطه با مصرف کریستال نیز بیان داشت: این ماده که در برخی مناطق کشور به کراک مشهور است، هروئین فشرده است که مصرف آن عوارض جسمی روانی شدیدی در پی داشته و با شیشه فرق دارد.

مسئول دفتر اعتیاد بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به کمپهای غیرقانونی ترک اعتیاد نیز گفت: این مراکز از سازمان بهزیستی مجوز نداشته و فعالیتهای آنها جنبه قانونی ندارد به طوری که گاهی اقدامات آنها منجر به مرگ افراد می شود که تاکنون تعدادی از آنها توسط مقامات مسئول تعطیل شده است.

در حال حاضر 40 مرکز درمان سرپایی اعتیاد و 9 مرکز بستری در مشهد و 17 مرکز درمان سرپایی اعتیاد در شهرستانهای خراسان رضوی فعالیت می کنند.