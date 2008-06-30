چاپ 12 عنوان کتاب طی یک ماه در شرکت "به نشر" آستان قدس رضوی

علیرضا برازش مدیرعامل شرکت به‌نشر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از بین 12 عنوان کتاب چاپ شده سه عنوان چاپ اول و 9 عنوان چاپ مجدد بوده‌اند.

برازش گفت: کتاب "داستانهای من" با موضوع قصه حبیب بن مظاهر در کربلا، قرآن یازده سطر رحلی با خط یزدی و "آئین اخلاق در قرآن" چاپ اول هستند.

وی خاطرنشان کرد: این مؤسسه در مجموع طی چهار روز آخر خرداد سال جاری 61 هزار و 500 جلد کتاب منتشر کرده است.

مدیرعامل شرکت به نشر ادامه داد: از این تعداد 11 هزار جلد شمارگان چاپ اول و 60 هزار و 500 جلد تجدید چاپ بوده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت تا پایان خرداد سال جاری این مؤسسه موفق به انتشار 23 عنوان کتاب با تیراژ 153 هزار و 200 جلد شده است، گفت: کتابهای چاپ مجدد، بیشتر با موضوع دین و مذهب بوده و کتاب "12 هزار مثل فارسی" با تیراژ پنج هزار نسخه از کتاب‌ها متفاوت این مؤسسه است.

