مصاديق وظايف شوراي عالي آموزش در اجرا پيدا مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر علي محمد نمازي با اشاره به اينكه سياست گذاري ، تدوين مقررات و برنامه ريزي در حيطه وزارت علوم براساس لايحه تغيير ساختار تصويب شده وزارت علوم برعهده شوراي عالي آموزش ، تحقيقات و فناوري است ابراز اميدواري كرد براي اين لايحه در اجرا هم مشكلي پيش نيايد .



عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاييد وجود تداخل در وظايف اين شورا و شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت : در اجرا حتما شوراي عالي انقلاب فرهنگي با سپردن اين وظايف به شوراي عالي اموزش موافقت خواهد كرد و با كم شدن حساسيت ها بايد سعي شود كارها تخصصي تر پيش رود .

نماينده لنجان در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اينكه اگر بين اين دو شورا كه تداخل وظايف دارند اختلاف پيش بيايد ، چه بايد كرد ، افزود : وظايف شوراي عالي آموزش در اجرا مصاديق اش حتما پيدا مي شود با توجه به اينكه در زماني كه اين شورا تشكيل خواهد شد حتما حساسيت ها كمتر شده است در عين حال اگر اختلاف و تداخل پيش بيايد بايد مجلس وقت درباره ان تصميم بگيرد .