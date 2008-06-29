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۹ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۵۰

الدستور :

لبنان در برزخ قرار دارد

لبنان در برزخ قرار دارد

یک روزنامه اردنی نوشت: ادامه زد و خورد هواداران گروههای مختلف لبنانی و کندی در تشکیل دولت وحدت ملی با گذشت یکماه از زمان مامور شدن فواد سنیوره برای تشکیل کابینه نشان می دهد که لبنان همچنان در برزخ قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور در ادامه این مطلب نوشت: با نگاهی به وضعیت کنونی لبنان درمی یابیم که دستان فتنه انگیزو دشمنان ملت لبنان هنوز نتوانستند به اهداف شوم خود برای ایجاد یاس و ناامیدی در دل لبنانیها برسند، اما آنها همچنان برای فتنه انگیزی در داخل تلاش می کنند و درحال سرعت گرفتن از زمان برای بازگرداندن عقربه های ساعت به عقب هستند.

انفجارهای روز گذشته درشهر طرابلس که به کشتن شدن یک شهروند لبنانی و زخمی شدن حداکثر 20 تن دیگر انجامید پس از آن صورت گرفت که آرامش نسبی در تمام نقاط لبنان درپی توافق طرفهای لبنانی برای جلوگیری از فتنه داخلی حاکم شد و ارتش لبنان با ورود به بیروت به درگیریها بین مخالفان و موافقان دولت پایان داد.
 
کارشناسان مسائل سیاسی لبنان معتقدند که کندی درتشکیل دولت وحدت ملی بسبب اختلاف برسرتوزیع پست های چهار وزارتخانه اقتصاد و دارایی، خارجه، دفاع و وزارت کشور نیست و دشمنان ملت لبنان پس از تلاش برای شعله ورکردن آتش فتنه داخلی در شهرطرابلس وکشتن 9 غیرنظامی و زخمی کردن 54 تن دیگر طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته همچنان چوب را لای چرخ تشکیل دولت وحدت ملی گذاشته اند.

درواقع برای پایان دادن به بحران لبنان تلاشهای خالصانه فرزندان این کشور و کشورهای عربی را می طلبد تا توافقنامه دوحه را قبل ازموفق شدن دشمنان ملت لبنان برای توطئه چینی و بازگرداندن این کشورعربی به جنگ داخلی نجات دهند.

پس ازاینکه برای تمام گروههای لبنانی ثابت شد که به اهدافشان نرسیده اند و هیچ چاره ای برای آنها جز بازگشت به میز مذاکرات بشرط نه غالب و نه مغلوب و پایبندی به وفاق ملی ندارند تصمیم گرفتند به خواسته های ملت تن بدهند .

لبنانیها به مدت 15 سال جنگ داخلی را تجربه کرده اند و با آتش این جنگ دست و پنجه نرم کردند، اما آنها در نهایت به اصل ضرورت بازگشت به چارچوب همزیستی مسالمت آمیز رسیدند بنابراین تنها این چارچوب قادر است وحدت لبنان و لبنانیها را حفظ و دموکراسی و کثرت گرایی را دراین کشور ریشه دار کند.

الدستور در پایان نوشت: آنچه که درلبنان رخ می دهد نشانگر این است که این کشور وارد مرحله خطرناک بحران شده است زیرا دستان پنهان داخلی، منطقه ای و بین المللی برای به شکست کشاندن توافقنامه دوحه و بازگرداندن این کشور به بحران تلاش می کند.

کد مطلب 707920

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