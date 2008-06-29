لبنان در برزخ قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور در ادامه این مطلب نوشت: با نگاهی به وضعیت کنونی لبنان درمی یابیم که دستان فتنه انگیزو دشمنان ملت لبنان هنوز نتوانستند به اهداف شوم خود برای ایجاد یاس و ناامیدی در دل لبنانیها برسند، اما آنها همچنان برای فتنه انگیزی در داخل تلاش می کنند و درحال سرعت گرفتن از زمان برای بازگرداندن عقربه های ساعت به عقب هستند.

انفجارهای روز گذشته درشهر طرابلس که به کشتن شدن یک شهروند لبنانی و زخمی شدن حداکثر 20 تن دیگر انجامید پس از آن صورت گرفت که آرامش نسبی در تمام نقاط لبنان درپی توافق طرفهای لبنانی برای جلوگیری از فتنه داخلی حاکم شد و ارتش لبنان با ورود به بیروت به درگیریها بین مخالفان و موافقان دولت پایان داد.



کارشناسان مسائل سیاسی لبنان معتقدند که کندی درتشکیل دولت وحدت ملی بسبب اختلاف برسرتوزیع پست های چهار وزارتخانه اقتصاد و دارایی، خارجه، دفاع و وزارت کشور نیست و دشمنان ملت لبنان پس از تلاش برای شعله ورکردن آتش فتنه داخلی در شهرطرابلس وکشتن 9 غیرنظامی و زخمی کردن 54 تن دیگر طی روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته همچنان چوب را لای چرخ تشکیل دولت وحدت ملی گذاشته اند.

درواقع برای پایان دادن به بحران لبنان تلاشهای خالصانه فرزندان این کشور و کشورهای عربی را می طلبد تا توافقنامه دوحه را قبل ازموفق شدن دشمنان ملت لبنان برای توطئه چینی و بازگرداندن این کشورعربی به جنگ داخلی نجات دهند.

پس ازاینکه برای تمام گروههای لبنانی ثابت شد که به اهدافشان نرسیده اند و هیچ چاره ای برای آنها جز بازگشت به میز مذاکرات بشرط نه غالب و نه مغلوب و پایبندی به وفاق ملی ندارند تصمیم گرفتند به خواسته های ملت تن بدهند .

لبنانیها به مدت 15 سال جنگ داخلی را تجربه کرده اند و با آتش این جنگ دست و پنجه نرم کردند، اما آنها در نهایت به اصل ضرورت بازگشت به چارچوب همزیستی مسالمت آمیز رسیدند بنابراین تنها این چارچوب قادر است وحدت لبنان و لبنانیها را حفظ و دموکراسی و کثرت گرایی را دراین کشور ریشه دار کند.

الدستور در پایان نوشت: آنچه که درلبنان رخ می دهد نشانگر این است که این کشور وارد مرحله خطرناک بحران شده است زیرا دستان پنهان داخلی، منطقه ای و بین المللی برای به شکست کشاندن توافقنامه دوحه و بازگرداندن این کشور به بحران تلاش می کند.