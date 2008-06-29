همایش "تعاون و اندیشه های اقتصادی شهید بهشتی" در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، عصر امروز در این همایش با اشاره به وجود سه مکتب اقتصادی در جهان اظهار داشت: در حال حاضر سه مکتب اقتصادی امپریالیستی، کمونیستی و مکتب اقتصادی اسلامی در جهان وجود دارد.

حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی افزود: تفاوت این سه مکتب این است که در اقتصاد غربی آزادی کامل وجود دارد و هر چقدر بخواهید در به دست آوردن ثروت آزادی دارید اما در مکتب شرق هم در کمیت و هم در کیفیت محدودیت وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به اندیشه های اقتصادی شهید بهشتی تاکید کرد: اسلام سیستم اقتصادی ارائه داد و شهید بهشتی متبحر در سیستم اقتصادی اسلامی بود.

حجت الاسلام سلیمانی افزود: شهید بهشتی در جایگاه یک اسلام شناس به طور دقیق می دانست که در اسلام روی کمیت اقتصاد تنگ نظری وجود ندارد.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: عده ای با شهید بهشتی بر سر همین موضوع درگیر شدند و از زمانی که اندیشه اقتصادی شهید بهشتی را مورد حمله قرار دادند اقتصاد کشور بیمار شد.

حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی عنوان کرد: اگر طرح اقتصادی شهید بهشتی عملی می شد بسیاری از مشکلات کشور برطرف می شد.

وی در ادامه افزود: باید سیستم اقتصادی این شهید مظلوم تبیین و اصول 43 و44 قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته شود.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: دولت باید نظارت و کنترل بیشتری بر اقتصاد داشته باشد.