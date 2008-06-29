گسترش روابط تجاری ایران و پاکستان درافزایش امنیت مرزی موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سرپرست وزارت کشور در دیدار عصر امروز با وزیر اقتصاد پاکستان، گسترش و تعمیق روابط بین دو کشور را در افزایش سطح امنیت مؤثر خواند و گفت: پتانسیل‌های خوبی برای گسترش روابط بین دو کشور در زمینه‌های مختلف تجاری، بازرگانی، جهانگردی و فرهنگی وجود دارد.

سید مهدی هاشمی در دیدار با نوید قمر وزیر اقتصاد پاکستان، روابط موجود بین دو استان سیستان و بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان را مناسب خواند و افزود: گسترش روابط ازطریق تقویت بازارچه‌های مرزی و توسعه مبادلات تجاری در مناطق مرزی می‌تواند در تقویت و استقرار امنیت مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد که موضوع ثبات امنیت در مناطق مرزی مورد علاقه طرفین است و مقامات دو کشور تلاش‌های خود را در این جهت به کار خواهند گرفت.

هاشمی با بیان این که اشرار وقاچاقچیان تمایلی برای ثبات امنیت در مرزها ندارند، به اقدامات انجام شده در یک سال اخیر اشاره کرد و گفت: دیدارهای دوره‌ ای وزرای کشور و جلسات تبادل اطلاعات بین دو کشور، زمینه خوبی را برای تقویت روابط فراهم کرده است. وی با تشکر از همکاری دولت پاکستان با دولت ایران در دستگیری و استرداد مجرمان، خواستار فعال ‌تر شدن این همکاری‌ها شد.

سرپرست وزارت کشورهمچنین با اشاره به اینکه ریشه تروریسم در فقر وبیکاری است، تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه رونق بخشیدن به فعالیت بازارچه‌های مرزی و افزایش مبادلات تجاری، در بهبود و ارتقای وضعیت این مناطق نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.

هاشمی با ابراز خوشحالی از حضور هیئت اقتصادی پاکستان در کشورمان، این دیدار را در راستای توسعه روابط اقتصادی طرفین مثبت ارزیابی کرد و آن را به نفع مرزنشینان دو کشور خواند.

نویدقمر وزیر اقتصاد پاکستان نیز در این دیدار با تأکید بر موفقیت آمیز بودن سفرش به ایران گفت: برای گسترش همکاری‌ها و توسعه اقتصادی، به گسترش امنیت نیازمندیم و پاکستان با درک نگرانی ایران درباره توسعه امنیت، معتقد است که این نگرانی‌ها نه تنها نگرانی ایران، بلکه در حقیقت نگرانی مشترک دو کشور است.

وی همچنین تاکید کرد: باید به دنبال راهبرد مشترکی برای مقابله با اشرار و تروریسم باشیم.

وزیر اقتصاد پاکستان درادامه این دیدارضمن دعوت ازهاشمی برای سفربه پاکستان خاطرنشان کرد که پس از بازگشت، نگرانی ‌های ایران نسبت به مسائل امنیتی رخ داده طی روزهای جاری را به اطلاع مقامات پاکستان خواهد رساند.

وزیر اقتصاد پاکستان در همین حال تاکید کرد که هیچ مانعی بر سرگسترش روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و مبادلات بازرگانی وجود ندارد.