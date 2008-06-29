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۹ تیر ۱۳۸۷، ۲۰:۳۸

محل جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شد

محل جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شد

تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات فصل جدید خود را در مجموعه ورزشی کارگران پیگیری می‎کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس طی قراردادی یکساله مجموعه ورزشی کارگران را در اختیار گرفتند. بر همین اساس اولین تمرین سرخپوشان در زمین چمن، از روز سه‎شنبه 11 تیرماه در مجموعه ورزشی کارگران از ساعت 17 برگزار می‎شود.
 هواداران و تماشاگران تیم پرسپولیس می‎توانند تمرینات این تیم را از نزدیک مشاهده کنند.

کد مطلب 707943

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