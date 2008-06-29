محل جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس طی قراردادی یکساله مجموعه ورزشی کارگران را در اختیار گرفتند. بر همین اساس اولین تمرین سرخپوشان در زمین چمن، از روز سه‎شنبه 11 تیرماه در مجموعه ورزشی کارگران از ساعت 17 برگزار می‎شود.

هواداران و تماشاگران تیم پرسپولیس می‎توانند تمرینات این تیم را از نزدیک مشاهده کنند.

