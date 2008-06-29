محل جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس طی قراردادی یکساله مجموعه ورزشی کارگران را در اختیار گرفتند. بر همین اساس اولین تمرین سرخپوشان در زمین چمن، از روز سهشنبه 11 تیرماه در مجموعه ورزشی کارگران از ساعت 17 برگزار میشود.
هواداران و تماشاگران تیم پرسپولیس میتوانند تمرینات این تیم را از نزدیک مشاهده کنند.
تیم فوتبال پرسپولیس تمرینات فصل جدید خود را در مجموعه ورزشی کارگران پیگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس طی قراردادی یکساله مجموعه ورزشی کارگران را در اختیار گرفتند. بر همین اساس اولین تمرین سرخپوشان در زمین چمن، از روز سهشنبه 11 تیرماه در مجموعه ورزشی کارگران از ساعت 17 برگزار میشود.
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