رئیس جمهور لبنان خواستار تشکیل دولت در 48 ساعت آینده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان آمده است: میشل سلیمان رئیس جمهور بر اهمیت تشکیل دولت در 48 ساعت آینده تاکید کرده است.

سلیمان افزود که کسی نباید در مسیر تشکیل دولت مانع تراشی کند و یا تماشاگر باشد بلکه باید همگان مشارکت کنند، زیرا منافع کشور از هر چیز مهمتر است.

وی گفت: عدم تشکیل دولت وحدت ملی توجیهی ندارد و همه باید روند تشکیل آن را تسهیل بخشند و کسی که این کار را نکند اشتباه بزرگی در حق کشور و ملتی که نیازمند ثبات و دولتی برای مدیریت کشور خویش هستند، مرتکب می شود.