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۹ تیر ۱۳۸۷، ۲۱:۰۰

با انتشار بیانیه ای ؛

رئیس جمهور لبنان خواستار تشکیل دولت در 48 ساعت آینده شد

رئیس جمهور لبنان خواستار تشکیل دولت در 48 ساعت آینده شد

رئیس جمهوری لبنان امروز با انتشار بیانیه ای بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی در 48 ساعت آینده تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان آمده است: میشل سلیمان رئیس جمهور بر اهمیت تشکیل دولت در 48 ساعت آینده تاکید کرده است.

سلیمان افزود که کسی نباید در مسیر تشکیل دولت مانع تراشی کند و یا تماشاگر باشد بلکه باید همگان مشارکت کنند، زیرا منافع کشور از هر چیز مهمتر است.

وی گفت: عدم تشکیل دولت وحدت ملی توجیهی ندارد و همه باید روند تشکیل آن را تسهیل بخشند و کسی که این کار را نکند اشتباه بزرگی در حق کشور و ملتی که نیازمند ثبات و دولتی برای مدیریت کشور خویش هستند، مرتکب می شود.

کد مطلب 707944

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