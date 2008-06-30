ایران و پاکستان ؛ لزوم روز افزون ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی

به گزارش مهر، برگزاری هفدهمین نشست مشترک اقتصادی ایران و پاکستان در تهران از این منظر قابل توجه است که با وجود تغییرات سیاسی در ساخت قدرت در پاکستان و به قدرت رسیدن حزب مردم و نخست وزیری " گیلانی" ، همه نیروهای سیاسی پاکستان صرف نظر از گرایش های گوناگون، ارتقای روابط با جمهوری اسلامی ایران را به عنوان رویکرد استراتژیک خود برگزیده اند.

ازلابلای سخنان مسئولان پاکستانی می توان دریافت که نگاه آنها به روابط با ایران براساس" روابط عالی اقتصادی توام با روابط فزاینده سیاسی" تعریف شده است. این نگاه عملا به این خاطر شکل گرفته است که پاکستان مایل نیست که روابطش با آمریکا ، تحت الشعاع نزدیکی سیاسی با ایران قرار گیرد.

نکته بعدی پیرامون نشست مشترک دو کشور این بود که منوچهر متکی "وزیر امور خارجه ایران" به عنوان رئیس طرف ایرانی و نوید قمر وزیر امور اقتصادی پاکستان به عنوان رئیس طرف پاکستانی در اجلاس حضور داشتند که این تفاوت معنی دار، نشان از دو دیدگاه متمایز در همکاری های ایران و پاکستان است. شاید به بیان دیگر، پاکستانیها نگاهی صرفا اقتصادی به روابط با ایران دارند و این در حالی است که ایران علاقه مند به رویکرد سیاسی به روابط با پاکستان و حتی در حوزه روابط اقتصادی است.

یکی از فصول مشترک روابط ایران و پاکستان که البته بیشتر دغدغه طرف ایرانی است، موضوع گروههای تروریستی است که اخیرا وقایع اسف باری را درشرق ایران آفریده است. ایجاد موقعیت های اقتصادی به خصوص توسعه حمل و نقل ریلی، گسترش زیرساخت های ارتباطی و ایجاد و تجهیز گمرکی مرزهای دو کشور می تواند در درازمدت، ریشه های تروریسم را بخشکاند. این نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی در حوزه روابط با پاکستان است که البته با استقبال طرف پاکستانی هم مواجه شده است.

موضوع خط لوله صلح بین ایران-پاکستان و هند دیگر موضوع چالش برانگیز روابط دو کشور است که اخیرا با فروکش کردن بحران روابط هند و پاکستان، افق امیدوار کننده ای برای تحقق آن پیدا شده است.

به گزارش مهر، از سوی دیگر، افزایش مبادلات تجاری با پاکستان از 500 میلیون دلار به یک میلیارد دلار می تواند برای جمهوری اسلامی ایران به منزله ایجاد یک کریدور جدید تجارتی برای خنثی کردن تحریم های شورای امنیت وغرب باشد.