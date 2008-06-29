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۹ تیر ۱۳۸۷، ۲۱:۴۶

روزنامه نیویورکر فاش ساخت:

بودجه 400 میلیون دلاری آمریکا برای خرابکاری در ایران

یک رسانه غربی فاش ساخت که کنگره آمریکا سال گذشته بودجه ای 400 میلیون دلاری را برای عملیات های محرمانه خرابکاری در ایران تصویب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورکر، کنگره آمریکا سال گذشته درخواست بوش برای اختصاص 400 میلیون دلار برای انجام اعمال خرابکارانه در ایران را تصویب کرد.

این رسانه با اشاره به این حرکت پنهان و غیرقانونی دولت بوش آورد: آمریکا از روش های خرابکارانه مختلفی علیه ایرانیها تاکنون استفاده کرده است و از جمله آنها حمایت از گروهک های مخالف جمهوری اسلامی و همچنین انجام کارهای اطلاعاتی در زمینه تجهیزات هسته ای آنهاست.

این روزنامه این برنامه ها را برنامه هایی کهنه علیه ایران عنوان کرد و آورد: این برنامه ها همچنان رو به گسترش هستند.

درخواست بوش برای اختصاص این پول تقریبا در همان زمانی صورت گرفت که سازمان اطلاعات ملی ایالات متحده (NIE) اعلام کرد که برنامه های هسته ای تهران از سال 2003 به بعد هدف نظامی نداشته و بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران صحه گذاشت.

کد مطلب 707962

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