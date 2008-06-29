چهار گزینه سرمربیگری پرسپولیس نهایی شد / لیست مازاد اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور اعضای هیئت مدیره باشگاه برگزار شد ابتدا داریوش مصطفوی مدیرعامل سرخپوشان گزارشی از روند پیگیری امور این باشگاه طی روزهای گذشته را ارائه کرد و پس از آن در مورد مسائلی چون زمین محل تمرین تیم فوتبال این باشگاه ، جذب بازیکنان فصل آینده ، حل مشکلات مالی و تمدید قرارداد با بازیکنان جدید بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این نشست چهار گزینه سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس مورد ارزیابی کامل قرار گرفت و در نهایت مقرر شد از بین این گزینه ها طی هفته جاری یکی به عنوان سرمربی فصل آینده این تیم انتخاب و معرفی شود.

همچنین طبق اعلام مجید فرخزادی سخنگوی باشگاه پرسپولیس، قرار است لیست بازیکنان مازاد این تیم برای فصل آینده در طول این هفته اعلام شود.