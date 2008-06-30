دیوید ویا آقای گل یورو 2008 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مهاجم گلزن با چهار گلی که در مرحله مقدماتی مسابقات و در دیدار مقابل تیم های ملی روسیه و سوئد به ثمر رساند بالاتر از دیگر مهاجمان حاضر در یورو 2008 عنوان آقای گلی این رقابت ها را به دست آورد.

جدول گلزنان مسابقات فوتبال یورو 2008 به شرح زیر است:

4 گل

دیوید سانچز ویا (اسپانیا)

3 گل

شمی شنتورک (ترکیه)، هاکان یاکین (سوئیس)، رومن پاولیچنکو (روسیه) و لوکاس پودولسکی (آلمان)

2 گل

دانیل گونزالز گویتزا و فرناندو تورس (اسپانیا)، ایوان کلاسنیچ (کرواسی)، نیهات قهوه چی و آردا توران (ترکیه)، زلاتان ابراهیموویچ (سوئد)، باستین شون اشتایگر، میروسلاو کلوزه و میشائیل بالاک (آلمان)، رودفان نیستلروی، رابین فان پرسی و وسلی اشنایدر(هلند) و آندری آرشاوین (روسیه)

در دوره گذشته مسابقات میلان باروش مهاجم تیم ملی فوتبال جمهوری چک با زدن 5 گل عنوان آقای گلی رقابت ها را به دست آورد.