  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۸

تب فوتبال در قاره سبز/

دیوید ویا آقای گل یورو 2008 شد

دیوید ویا آقای گل یورو 2008 شد

دیوید ویا، مهاجم تیم ملی فوتبال اسپانیا با به ثمر رساندن چهار گل عنوان آقای گلی مسابقات فوتبال یورو 2008 را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مهاجم گلزن با چهار گلی که در مرحله مقدماتی مسابقات و در دیدار مقابل تیم های ملی روسیه و سوئد به ثمر رساند بالاتر از دیگر مهاجمان حاضر در یورو 2008 عنوان آقای گلی این رقابت ها را به دست آورد.

جدول گلزنان مسابقات فوتبال یورو 2008 به شرح زیر است:

4 گل
دیوید سانچز ویا (اسپانیا)
3 گل
شمی شنتورک (ترکیه)، هاکان یاکین (سوئیس)، رومن پاولیچنکو (روسیه) و لوکاس پودولسکی (آلمان)
2 گل
دانیل گونزالز گویتزا و فرناندو تورس (اسپانیا)، ایوان کلاسنیچ (کرواسی)، نیهات قهوه چی و آردا توران (ترکیه)، زلاتان ابراهیموویچ (سوئد)، باستین شون اشتایگر، میروسلاو کلوزه و میشائیل بالاک (آلمان)، رودفان نیستلروی، رابین فان پرسی و وسلی اشنایدر(هلند) و آندری آرشاوین (روسیه)

در دوره گذشته مسابقات میلان باروش مهاجم تیم ملی فوتبال جمهوری چک با زدن 5 گل عنوان آقای گلی رقابت ها را به دست آورد.

کد خبر 708008

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها