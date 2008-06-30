تراکم جمعیت در استان تهران 713 نفر در کیلومتر مربع است

کامران دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: تراکم جمعیت استان گیلان در رتبه دوم بعد از استان تهران و برابر 170 نفر در کیلومتر مربع است.

وی افزود: استان تهران از نظر نفوذ پذیری، ویژگی سیاسی و فرهنگی و مسائل کمبود آب باید جزء استانهای خاص قرار گیرد و امسال نیز باید در زمره استانهای خشک در نظر گرفته شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: به منظور کمبود آب در استان تهران و مشکل خشکسالی، ستادی برای رسیدگی به امور آب تشکیل شده که در آن 140 میلیارد ریال برای امور آب و کاهش کمبود آب در نظر گرفته شده است.

دانشجو یادآور شد: در شورای برنامه ریزی استان از 14 میلیارد تومان، 10 میلیارد و 660 میلیون تومان برای اجرای کارهایی مانند نصب ژنراتور چاه ها و آبرسانی با تانکر در نظر گرفته شده است.

استاندار تهران همچنین عنوان کرد: در حال حاضر 500 طرح نیمه تمام در استان تهران وجود دارد که این پروژه ها باید با اولویت بندی، هرچه سریعتر به بهره برداری برسند.

وی همچنین در خصوص اعتبارات بنگاه های زودبازده استان تهران بیان داشت: در سفر اول هیئت دولت به شهرستان شهریار 490 میلیارد ریال به بنگاه های اقتصادی زودبازده این شهرستان اختصاص یافت که تاکنون از طرحهای اشتغالزای زودبازده در استان تهران 50 طرح با اعتباری برابر یک هزار و 10 میلیارد ریال به بانک معرفی شده اند که از این تعداد، طرحهایی با اعتباری برابر 740 میلیارد ریال به تائید بانک رسیده است.

وی افزود: تاکنون 118 هزار طرح در استان تهران عقد قرارداد شده که به دنبال آن سه هزار و 547 شغل به بهره برداری رسیده است همچنین حدود هزار و 600 میلیارد تومان توسط بانکها تصویب شده است.

استاندار تهران به منظور بازدید از طرحهای مصوب سفر هیئت دولت به شهرستان شهریار سفر کرده بود.