18 پرونده ثبت اثر تاریخی ایلام آماده ثبت در آثار ملی

نریمان ملک احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این آثار تاریخی مربوط به بخش ماژین واقع در شهرستان دره شهر برای ثبت در فهرست آثار ملی آماده شده اند.

وی افزود: با تلاشهای صورت گرفته از سوی کارشناسان میراث فرهنگی استان ایلام، این آثار تاریخی بررسی و شناسایی شده اند و پس از تایید سازمان میراث فرهنگی استان ایلام، آماده ارسال برای ثبت در آثار ملی است.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر 541 اثر تاریخی استان ایلام در آثار ملی ثبت شده اند، خاطرنشان کرد: استان ایلام داری یک هزار ابنیه تاریخی است که پتانسیل زیادی زمینه ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی دارد.

احمدی افزود: از جمله آثار تاریخی که آماده ثبت در آثار ملی هستند دره کول کنی، محوطه باستانی ماژین و آثار بقعه معین است.

استان ایلام با داشت آثار تاریخی زیاد و مناطق زییا در کشور به "عروس زاگرس" معروف است.