ترکیب تیم ملی دوچرخه سواری ایران در المپیک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که شب گذشته در محل فدراسیون دوچرخه سواری ایران و با حضور واعظ آشتیانی رئیس فدراسیون، دبیر و نایب رئیس و اعضا کمیته فنی به همراه مجید ناصری مربی این تیم برگزار شد که در نهایت ترکیب تیم ملی ایران در بازیهای المپیک مشخص شد.

شورای انتخابی تیم ملی دوچرخه سواری با درنظرگرفتن نتایج رکابزنان حاضر در اردوی تیم ملی، وضعیت دوچرخه سواران و برگزاری مسابقات المپیک حسین عسگری، مهدی سهرابی و قادر میزبانی را به عنوان نفرات اصلی و احد کاظمی را به عنوان نفر ذخیره انتخاب کرده اند.

تیم ملی دوچرخه سواری ایران در بخش جاده با ترکیب انتخاب شده به مربیگری مجیدناصری تا زمان اعزام به المپیک در داخل کشور تمرین می کنند.