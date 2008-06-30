به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، اداره مرکز گفتگوی ادیان اعلام کرد به همراه تعدادی کارشناس، سه دانش آموز نیز که سن آنها بین 14 تا 17 سال است، به منظور مشارکت در این سفر آماده می شوند.

هدف از اعزام این گروه اهتمام به جوانان و نقش آنها در فعال سازی گفتگوهای دینی و فرهنگی است تا جوانان در این سفر با دانش آموزان ادیان دیگر آشنا شده و جلسات گفتگوی آزاد را با هدف معرفی اسلام و مسلمانان به دیگران برگزار کنند .

این مرکز دوره های آموزشی برای افراد علاقمند برگزار کرد که برنامه ریزی پس از ساماندهی آنها و برخورداری از برنامه ها از دستاوردهای آنها بوده است .

در پی برگزاری پنجمین همایش بین المللی "گفتگوی ادیان" که سال گذشته در دوحه برگزار شد، شرکت کنندگان بر تأسیس مرکز دائمی گفتگوی ادیان به منظور فعال سازی گفتگو و افزایش اطلاع رسانی در این زمینه تأکید کردند که این مرکز چندی پیش به صورت رسمی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد .