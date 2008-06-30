۱۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

طرح برخورد با تولید کنندگان نانهای غیر بهداشتی در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از آغاز طرح تشدید برخورد با تولید و عرضه کنندگان نانهای غیر بهداشتی در خراسان جنوبی خبر داد.

ولی الله زراعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند اظهار داشت: این طرح  از امروز به طور مستمر در مناطق شهری استان اجرا و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه تولید و عرضه نانهای غیر بهداشتی برای سلامتی مردم مخاطره آمیز است، عنوان کرد: در راستای تامین سلامت مردم طرح برخورد با تولید و عرضه کنندگان نانهای غیر بهداشتی در نقاط شهری سراسر استان به اجرا در آمده است.

وی با اشاره به اینکه دستور العمل های بهداشتی تولید و عرضه نان منوط به داشتن مجوزهای بهداشتی است،  افزود: از امروز عرضه و تولید هر گونه نان در سوپر مارکتها منوط بر داشتن بسته بندی مناسب بهداشتی، داشتن نام و مخشخصات تولید کننده، آدرس محل تولید، تاریخ تولید و انقضا و شماره مجوز بهداشتی خواهد بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه مردم نیز باید در این طرح همکاری داشته باشند تاکید کرد: در صورت مشاهده عرضه هر گونه نان غیر بهداشتی در سطح شهرها مراتب  را به مراکز بهداشت شهرستان ها گزارش کنند.

