سیاسیون دخالتی در ورزش ندارند / کمک 5/1 میلیاردی به استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی در حاشیه جلسه هیئت وزیران با بیان این مطلب اظهار داشت : سازمان تربیت بدنی اخبار خوبی برای باشگاههای کشور دارد که یکی از آن اختصاص یک و نیم میلیارد تومان به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال جاری و همچنین اختصاص دو مجموعه ورزشی به این دو باشگاه است که هر کدام 500 میلیون تومان نیز می توانند برای باشگاههای خود نیز درآمد زایی داشته باشند.

وی افزود: امسال کمکهای خوبی به باشگاهها شده است که امیدواریم با این کمکها 4 تیمی که به جام ملتهای آسیا می روند در این مسابقات موفق باشند.

علی آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی کارشناسان مخالف دخالت سیاست در ورزش هستند گفت : شخص خاص سیاسی در ورزش دخالت نکرده است و اگر رئیس جمهور در برخی موارد تذکراتی داده اند به دلیل جایگاهی است که وی دارد.

وی در توضیح بیشتر انتخاب حبیب کاشانی به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از سوی شخص رئیس جمهور گفت: آقای کاشانی در دیدارهایی که با رئیس جمهور داشت از وی درخواست داشت که به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شود که در نهایت پس از رایزنیهای وی با دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور به بنده دستور داد تا وی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنم.

رئیس سازمان تربیت بدنی همچنین در خصوص عدم حضور سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت : بنده از وی برای حضور دعوت کردم ولی آقای سعیدلو شخصا نپذیرفتند.