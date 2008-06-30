زمان اجرای قرارداد تبادل اسرا / گزارش اسرائیل درباره 4 دیپلمات ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، پیش بینی می شود که "عوفر دیکل" مسئول پرونده تبادل اسرا از سوی اسرائیل، "گرهارد کونراد" میانیجگر آلمانی و نیز نماینده حزب الله در روزهای آتی قرارداد تبادل اسرا را امضا کنند.

این منابع در ادامه پیش بینی کردند که رژیم صهیونیستی طی یک هفته گزارش حزب الله را درباره رون آراد خلبان مفقود شده اسرائیل در لبنان دریافت و در مقابل گزارش خود را درباره چهار دیپلمات ایرانی مفقود شده در سال 1982 ارائه خواهد کرد. ارزیابی ها حاکی از آن است که اسرائیل هر گونه ارتباط این رژیم با سرنوشت دیپلماتها را انکار می کند.

بنا بر اعلام برخی منابع، رژیم صهیونیستی در گزارش خود اطلاعاتی را ارائه خواهد کرد که به ادعای آنها دیپلماتهای ایرانی هرگز وارد اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) نشده اند و احتمالا این دیپلماتها توسط شبه نظامیان حزب کتائب کشته و در مکانی در بیروت دفن شده اند. پس از این نیز زمان تبادل اسرا تعیین می شود.

این منابع افزودند: پس از این مرحله در طول یک ماه، رژیم صهیونیستی اسرای فلسطینی را آزاد خواهد کرد. در مرحله دوم، 50 اسیر فلسطینی که از فهرست آماده شده توسط سرویس امنیت داخلی اسرائیل(شاباک) انتخاب می شوند؛ آزاد خواهند شد.



رژیم صهیونیستی 12 جولای 2006(تیر ماه 85) به بهانه ربوده شدن "ایهود گلدواسر" و "الداد رگیو" دو نظامی ارتش این رژیم از سوی نیروهای مقاومت لبنان، تهاجمی را به جنوب لبنان آغاز کرد که این موضوع خسارات جانی و مالی فراوانی به دو طرف وارد کرد؛ ارتش رژیم اشغالگر قدس در این جنگ 33 روزه که درنهایت به شکست آن منجر شد، اقدام به استفاده از هزاران بمب خوشه ای بر ضد مردم بی دفاع لبنان کرد.

