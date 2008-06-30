پرونده 13 میلیارد ریالی برای 9 واحد تولیدی متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، در ادامه برخورد با افزایش غیرقانونی قیمت‌ها، بازرسان سازمان بازرگانی استان تهران در پی رصد کردن بازار و نظارت بر نحوه عملکرد واحد‌های تولیدی، تعداد 9 واحد تولید‌کننده مواد غذایی را به اتهام گرانفروشی و عدم رعایت حاشیه سود برای انواع مواد غذایی، انواع چای، انواع کیک و کلوچه، انواع کنسرو و همچنین عرضه خارج از شبکه شیر یارانه‌ای شناسایی و با پرونده تخلف جداگانه جمعا به ارزش کل 830، 568، 469، 13 ریال جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

پرونده متخلفان با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته به صورت خارج از نوبت در حال رسیدگی به نتیجه آرای صادره متعاقبا اعلام می شود.

