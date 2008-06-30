تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا هفته آینده

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مذاکرات انجام شده ، وزیر رفاه اعلام کرده که بناست میزان پیشنهادی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نهایت تا هفته آینده در دولت بررسی و تصویب گردد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: به محض ابلاغ میزان افزایش حقوق از سوی دولت ، پرداخت آن آغاز خواهد شد.

وی گفت: تاخیر در افزایش حقوق مرتب از سوی بازنشستگان پیگیری می شود و آنان نسبت به تاخیر در این امر معترض هستند و انتظار دارند دولت به سرعت تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کند.

خبازها ابراز امیدواری کرد که میزان پیشنهادی 5/17 درصدی وزیر رفاه بدون کاهش و تغییر در دولت به تصویب برسد.