رئیس حزب لیکود اسرائیل به بیماری مهلک سرطان مبتلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق، پایگاه خبری اسرائیل موسوم به "امور استراتژیکی" خبری را منتشر کرد که درآن تاکید شد : بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی و رهبر حزب لیکود به بیماری سرطان مبتلا شده است.

به نوشته این پایگاه خبری اسرائیلی، گزارشهای بیمارستانی بر بیماری نتانیاهو به نوع خطرناکی از سرطان تاکید دارد. به گونه ای که امکان مداوای وی بسیار ضعیف است و این درحالی است که خود نتانیاهو پیگیری درباره این موضوع را رد می کند.

پایگاه خبری "امور استراتژیکی" رژیم صهیونیستی که این خبر را منتشر کرده است، درادامه نوشت : اما این حق مردم اسرائیل است که از وضعیت عمومی یکی از نامزدهای قدرتمند نخست وزیری آتی (این رژیم) مطلع شوند.

درادامه منبع خبری مذکور با اشاره به اینکه همسر نتانیاهو و نزدیکان وی یکی از سیاستمداران اسرائیلی را به انتشار این اخبار کذب متهم کردند، این سئوال را مطرح می کند؛ چرا نتانیاهو این شایعه را اگر دروغ می داند، رد نمی کند؟.

این درحالی است که یک سال پیش نیز پزشکان اسرائیلی فاش کردند: ایهود اولمرت هم به سرطان مبتلا است، اما مانع ادامه فعالیتهای کاری اش نمی شود.