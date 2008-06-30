11 مجتمع تفریحی رفاهی بین راهی در آذربایجان غربی احداث می شود

غلامرضا ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تکاب اظهار داشت: این مجتمع ها با هدف توسعه خدمات و امکانات گردشگری و ایجاد رفاه عمومی برای گردشگران اماکن تاریخی استان ایجاد می شوند که با راه اندازی آنها تعداد گردشگران به این استان سه برابر افزایش می یابد.

وی اعتبار اختصاص یافته برای این طرحها را 20 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین امسال 40 مجموعه بهداشتی و خدماتی در جاده های استان نیز احداث می شود.

ارشاد اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را نیز 12میلیارد ریال عنوان کرد.

وی ثبت هشت منطقه نمونه گردشگری استان را از مهمترین برنامه های این سازمان برشمرد و گفت: در سال جاری عملیات اجرایی ساماندهی و توسعه جاذبه های طبیعی استان از جمله دریاچه مارمیشوی ارومیه، تالاب کانی برازان مهاباد، آبگرم شهرهای شوط، ماکو، چالدران و تکمیل مجموعه رفاهی آبگرم تخت سلیمان تکاب به اتمام رسیده است.

معاون سرمایه گذاری طرحهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از وجود 21روستای هدف گردشگری در استان خبر داد و یادآور شد: از این تعداد 13روستای هدف گردشگری در استان به ثبت رسیده و بقیه در دست مطالعه هستند.

استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن چشمه های آب درمانی سرد و گرم، آبشارها و جاذبه های متعدد تاریخی یکی از استانهای توریسم پذیر کشور به شمار می رود.