پدرخوانده ، بهترين شخصيت تاريخ سينما

مارلون براندو درنقش ويتوكورلئونه درفيلم پدرخوانده

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي منتقدان فيلم نشريه سينمايي پريمير شخصيت ويتوكورلئونه را به عنوان به يادماندني ترين كاراكترسينمايي معرفي كردند.

شش تن ازصاحبنظران دنياي سينما دراين نظرسنجي شركت داشتند وفرد دي دوبلزكاراكترفيلم گنجهاي سيرا مادر را به عنوان دومين شخصيت برترسينما معرفي كردند.

دراين ميان اسكارلت اوهارا ، شخصيت نامي فيلم بربادرفته مقام سوم را ازآن خود كرد.

گلوم كاراكترعجيب وغريب فيلم ارباب حلقه ها ازجمله جديدترين شخصيت هايي بود كه به فهرست ده شخصيت برترتاريخ سينما راه يافت.اين شخصيت كامپيوتري صدايش را وام داراندي ساركيس ، هنرپيشه مطرح انگلستان بود.

نشريه پريمير ازويتوكورلئونه به عنوان يكي ازپيچيده ترين شخصيتهاي گانگستري ياد كرد كه تا به حال برروي پرده سينما تصويرشده اند.

اين نشريه درادامه افزود :" به نظرمي رسد كه اين شخصيت حس پنهان تراژدي را با خود يدك مي كشد.كارهايي كه اوبراي حفاظت ازخانواده اش انجام مي دهد به بهاي تخريب خودش تمام مي شود."

فيلم پدرخوانده اثرفرانسيس فورد كاپولا درسال 1972 روانه سالنهاي سينما شد. بازي مارلون براندو درنقش ويتوكولئونه بي ترديد يكي ازبزرگترين نقاط قوت فيلم به شمارمي رفت.

دراين نظرسنجي جيمزباند ، مامورمخفي انگلستان درفيلم دكترنوعنوان پنجمين شخصيت برترتاريخ سينمارا ازآن خود كرد.

شون كانري ، هنرپيشه مطرح انگلستان براي بارنخست درفيلم دكترنو به كالبد اين شخصيت جان بخشيد.

ازديگرشخصيتهايي كه نامشان درفهرست 100 كاراكتربرترديده مي شود مي توان به مارگو چنينگ درفيلم همه چيزدرمورد حوا و سرآنتوني هاپكينزدرفيلم سكوت بره ها اشاره كرد.

فهرستي كه درذيل آمده دربرگيرنده پنج شخصيت برترتاريخ سينماست:

1- ويتوكورلئونه درفيلم پدرخوانده

2- فرد دي بابز درفيلم گنجهاي سيرامادر

3- اسكارلت اوهارا درفيلم بربادرفته

4- نورمن بيتزدرفيلم رواني

5- جيمز باند درفيلم دكترنو

