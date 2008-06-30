اردوی استقلال از 20 تیرماه در ترکیه برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران که از روز شنبه هفته جاری، هشتم تیرماه برنامه آماده سازی خود جهت حضور در هشتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را آغاز کرده است، برپایی اردو در کشور ترکیه را در دستور کار دارد.

در همین راستا هماهنگی های لازم به عمل آمده است تا این تیم از تاریخ بیستم تیرماه جهت برپایی اردویی 10 روزه عازم آنکارا ترکیه شود. آبی پوشان فصل گذشته نیز اردوی آماده سازی پیش فصل خود را در ترکیه برپا کرده بودند.

تیم فوتبال استقلال یکی از فعال ترین تیم ها در فصل نقل و انتقلات بوده است که تا به امروز موفق به عقد قرارداد با نفراتی چون خسرو حیدری، مهدی خیری، میلاد نوری و هاشم بیک زاده شده است.