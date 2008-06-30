مجمع نمایندگان کرمانشاه تشکیل شد

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در اولین جلسه این مجمع که صبح امروز با حضور هفت نفر از نمایندگان استان برگزار شد، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو به عنوان رئیس و سید فتح الله حسینی نماینده مردم پاوه و اورامانات به عنوان نایب رئیس و سخنگوی مجمع نمایندگان استان انتخاب شدند.

وی افزود: این انتخابات به صورت دوره ای و برای یک دوره یک ساله است که طی آن در هر دوره دو نفر به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب و در هر شش ماه یک نفر از آنها به عنوان رئیس مجمع انجام وظیفه می کند.

تجری در خصوص معرفی نمایندگان در شوراها و کمیته های کاری مختلف یادآور شد: محمد کرمی راد و محمدرضا شعبانی نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس به عنوان نمایندگان مجمع در شورای حل اختلاف استان، جهانبخش امینی نماینده دیگر کرمانشاه به عنوان نماینده مجمع در شورای اشتغال استان و فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب و سید جواد زمانی نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین به عنوان نمایندگان مجمع در شورای برنامه ریزی استان کرمانشاه انتخاب و معرفی شدند.

وی با تسلیت مجدد درگذشت نماینده مردم سنقر وکلیایی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این جلسه، مجمع نمایندگان استان تصمیم گرفت به دلیل رسیدگی به مشکلات این شهرستان هر یک از نمایندگان به شکل دوره ای وظایف نماینده این حوزه را برعهده بگیرند و از این شهرستان بازدید به عمل آورند.