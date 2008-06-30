آموزش نظامی، جشن پیروزی و ...

"مجسمههای آنتونی گورملی". سینت هلن، انگلستان. هنرمند بریتانیایی در یک نمایشگاه بیش از 40 هزار مجسمه سفالی را به نمایش گذاشت که 15 سال پیش توسط محلیها ساخته شدهاند. کریستوفر فرلانگ ـ گتی ایمیجز
"روزهای مدرسه". کابل، افغانستان. دختران افغان در راه مدرسه از کنار یک کارخانه آجر میگذرند. امیلیو مورناتی ـ اسوشیتدپرس
"جشن قهرمانی". وین، اتریش. بازیکنان تیم ملی فوتبال اسپانیا از لوئیس آراگونس مربی خود تقدیر میکنند. اسپانیا با پیروزی برابر آلمان در دیدار فینال یورو 2008 قهرمان این مسابقات شد. اسکای اسپورتس
"خیس". پکن، چین. ماموران پلیس پیش از آغاز مراسم استقبال از کارولوس پاپولیاس رئیسجمهوری یونان آخرین بازرسیها را انجام میدهند. دیوید گری ـ رویترز
"لیز خوردن". جاکارتا، اندونزی. پلیس برای متفرق کردن معترضان به افزایش قیمت سوخت از ماشین آبپاش استفاده میکند. دادانگ تری ـ رویترز
"برای خدمت و حفاظت". کربلا، عراق. یک افسر پلیس زن در مراسم فارغالتحصیلی هدف فرضی را نشانه رفته است. روز چهارشنبه 115 نفر از آکادمی پلیس کربلا دانشآموخته شدند. احمد الحسینی ـ اسوشیتدپرس
قهرمانی اسپانیا در بازیهای یورو 2008، برگزاری نمایشگاهی از مجسمههای سفالی در بریتانیا و ... از جمله تصاویر دیدنی هفته منتهی به دهم تیر هستند.
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