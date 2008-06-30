موافقت شورای برون مرزی با سفر تیم ملی فوتبال به جمهوری چک

به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و سی و دومین جلسه شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی صبح امروز با حضور کیومرث هاشمی، معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به عنوان رئیس شورا ، محمد هادی حسام رئیس مرکز توسعه ورزش‌های همگانی و تفریحی ، رباب شهریان رئیس مرکز توسعه ورزش بانوان، احمد ارشدی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، مهدی فراهانی ، مدیر کل حراست سازمان، علی رغبتی مدیرکل دفترارزیابی عملکرد حوزه ورزش قهرمانی و سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو برگزار شد و طی آن درخواست فدراسیون های مختلف برای برگزاری برنامه های گوناگون بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کیومرث هاشمی پس از پایان این جلسه گفت: با موافت اعضا، تیم ملی فوتبال کشورمان به منظور کسب آمادگی لازم برای شرکت در بازیهای مقدماتی جام جهانی، از سی و یکم تیرماه لغایت ششم مردادماه در کشور جمهوری چک اردوی تدارکاتی برپا می کند و مقرر شده در این اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمان دو دیدار دوستانه برگزار کند.

هاشمی یادآور شد: تیم ملی کشورمان با 31 ورزشکار،4 مربی، یک سرپرست ، 4 پزشک و یک نفر همراه به جمهوری چک اعزام می‌شود.

رئیس شورای برون مرزی سازمان همچنین از موافقت این شورا با برپایی اردوی تدارکاتی تیم فوتبال ملوان نیروی دریایی بندرانزلی در کشور ارمنستان خبر داد و افزود: با موافقت شورا تیم فوتبال ملوان نیز با 27 ورزشکار،4 مربی، یک سرپرست، دو پزشک ، دو همراه، یک نفر نماینده سازمان و دو نفر به عنوان تدارکاتچی طی روزهای هجدهم لغایت سی‌ام تیرماه جاری در کشور ارمنستان اردوی تدارکاتی برپا می‌کند.