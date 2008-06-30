آن روی سکه طرح «سفرهای ارزان قیمت»

به گزارش مهر، در طرح سفرهای ارزان قیمت که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چند سالی است مدعی اجرای آن است، قرار بود این سازمان به عنوان متولی صنعت گردشگری و همچنین به عنوان نهاد سیاستگذار با ایجاد هماهنگی میان شرکت های حمل و نقل، نیروی انتظامی، پلیس راه، هتل ها و آژانس های خدماتی ـ مسافرتی، تخفیفاتی از سوی این بخش ها به آژانس داران ارائه دهد تا آژانس داران نیز بر اساس آن، تورهای متفاوتی را به نقاط مختلف با قیمت های مناسب برای گردشگران تعریف کنند.

با این کار، این سازمان قصد داشت تا هم فرهنگ سفرهای گروهی را در میان اقشار مختلف اجتماع گسترش دهد و هم مسیرهای مختلفی را برای گردشگران تعریف کند تا با یک تعطیلی چند روزه، شاهد فاجعه ترافیکی 12 ساعته برای برخی از مسیرهای خاص نباشیم. اما به نظر می رسد، پس از گذشت چند سال هنوز هیچ یک از این اقدامات ، انجام نشده و آژانس داران و مسافران همچنان در برگزاری این تورها و استفاده از آنها، راه خود را می روند و سازمان هم همچنان مدعی اجرای این طرح است.

از سوی دیگر قرار بود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان ناظر، بر کار آژانس داران در اجرای این تورها نظارت کاملی به عمل آورد. این در حالی است که با گذشت چند سال، تشکیل نخستین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای تابستان آن هم در دهه نخست تیرماه که نخستین فصل تابستان است، موفقیت این طرح را به زیر سوال می برد. چرا که هنوز پس از گذشت فرصت های بسیار، جلسه هماهنگی در دهه نخست تابستان تشکیل می شود که این امر می تواند دلیلی بر بی نظمی موجود در اجرای برنامه های مختلف معاونت گردشگری این سازمان باشد.

اما ایجاد هماهنگی های لازم از سوی میراث فرهنگی و گردشگری، در حالی اتفاق می افتد که این سازمان صراحتا اعلام می کند که هیچ تسهیلات ریالی برای اجرای سفرهای ارزان قیمت به آژانس داران و فعالان این حوزه ارائه نخواهد کرد. این امر بسیاری از آژانس داران را با این سوال مواجه می کند که نقش سازمان در این طرح چیست؟!

وقتی که روغن ریخته نذر امامزاده می‌شود!

در این میان، دیگر نقشی برای سازمان میراث فرهنگی، باقی نمی ماند که بخواهد برای آن برنامه ریزی کند.مگر یک نقش. و آن هم اینکه با سر و صدا و هیاهو به میدان بیاید، در یک حرکت تبلیغاتی، از موقعیت موجود به نفع خود بهره برداری نماید و به قول معروف « روغن ریخته را نذر امامزاده کند».

طرح سفرهای همگانی ارزان قیمت تنها در فصل دوم سال قابل اجراست و در این زمان هم نیازی به حضور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای هماهنگی میان ارگان های مختلف وجود ندارد! چرا که در برخی از فصول مثلا فصل تابستان در مناطق جنوبی کشور و فصل های سرد در مناطق غربی کشور به دلیل گرمی و سردی هوا، تعداد سفرها کاهش می یابد و این امر ناخودآگاه، هتلداران و آژانس داران را به این فکر وا می دارد که در یک داد و ستد ساده، تورهایی را با قیمت های پایین تعریف کنند تا برخی از گردشگران و مسافران که یارای سفر در فصل های مناسب را ندارند، در این فصل ها از جاذبه های دیدنی این مناطق بازدید کنند.

این امکان حتی در سفرهای خانوادگی و شخصی نیز مهیاست. بعنوان مثال اگر در فصل زمستان به مشهد مقدس سفر کرده باشید، حتماً دیده‌اید که برخی هتلها تخفیف های بسیار قابل تأملی را - بعنوان تخفیف‌های زمستانی - برای جذب مسافر درنظر می‌گیرند. و یا اگر در فصل تابستان به جزیره کیش یا قشم سفر کنید ، شکست قیمت‌ها را در کلیه مراکز شاهد خواهید بود.

با این کار، هم هتل ها خالی نمی مانند، هم آژانس داران دچار ضرر و زیان نمی شوند و هم اینکه گردشگرانی که توان اقتصادی مناسبی برای سفر ندارند، از برخی از نقاط دیدنی کشور بازدید می کنند. در این میان، دیگر نقشی برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باقی نمی ماند که بخواهد برای آن برنامه ریزی کرده و آن را هم اجرا کند.

با گذشت این چند سال و به وجود نیامدن تغییری در جریان سفر در کشور، به نظر می رسد که سازمان متولی، همین نقش خود را هم به خوبی ایفا نکرده است

مگر یک نقش. و آن هم اینکه با سر و صدا و هیاهو به میدان بیاید،در یک حرکت تبلیغاتی، از موقعیت موجود به نفع خود بهره برداری نماید و به قول معروف « روغن ریخته را نذر امامزاده کند».

اما ممکن است متولیان گردشگری کشور این اشاره را برنتابند و نقش مهم و جدی تری برای این سازمان در خصوص اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت قائل باشند.

اگر این نقش را نادیده نگرفته و معتقد باشیم که برای ایجاد هماهنگی میان ارگان های مختلف باید سازمانی مسئولیت این امر را بر عهده بگیرد، بازهم مشکل دیگری پیش می‌آید؛ با گذشت این چند سال و به وجود نیامدن تغییری در جریان سفر در کشور، به نظر می رسد که سازمان متولی، همین نقش خود را هم به خوبی ایفا نکرده است یا اینکه هنوز نتوانسته است هماهنگی لازم را میان دستگاه های مختلف ایجاد کند.

