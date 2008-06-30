تیم ملی بسکتبال بامداد فردا عازم کرواسی می شود/ برگزاری سه دیدار خارج از شهر زاگرب

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته آماده نشدن به موقع بلیط سفر تیم ملی بسکتبال به کرواسی را لغو کرد. اما به دنبال حل مشکلات موجود و رزرو بلیط این تیم ساعت 30/4 بامداد فردا تهران را ترک می کند تا ضمن برپایی اردوی تدارکاتی در کرواسی، طی سه مرحله به مصاف بسکتبالیست های این کشور برود.

تیم ملی بسکتبال که با 15 بازیکن به کرواسی می رود فردا در اولین روز حضورش در این کشور، به شهری در 200 کیلومتری زاگرب می رود تا به مناسبت افتتاح یک سالن بسکتبال با تیم ملی بزرگسالان کرواسی دیدار کند.

دو دیدار دیگر تیم ملی بسکتبال در شهر زادار و با تیم زیر21 سال کرواسی برگزار می شود.

تیم ملی بسکتبال تا 16 تیرماه تمرینات خود را در کشور کرواسی ادامه می دهد سپس این کشور ترک و عازم اسلونی می شود تا در تونمنت چهارجانبه ای که با حضور تیم های نیوزیلند و پورتوریکو برگزرا می شود، شرکت کند.

مهدی کامرانی ، جواد داوری و امیرامینی (پست یک)، حامد آفاق اسلامیه، سعید داورپناه، ایمان زندی (پست 2)، صمد نیکخواه بهرامی، محمدرضا اکبری (پست 3)، حامد سهراب نژاد،هومن رضایی، اوشین ساهاکیان (پست 4) و جابر روزبهانی، حامد حدادی و اصغر کاردوست (پست 5) بازیکنانی هستند که تیم ملی بسکتبال را در این دو سفر همراهی می کنند.