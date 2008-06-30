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۱۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۵

مراسم معارفه ذوالفقارنسب برگزار شد / افتخاری دستیار سرمربی جدید پگاه گیلان

مراسم معارفه ذوالفقارنسب برگزار شد / افتخاری دستیار سرمربی جدید پگاه گیلان

مراسم معارفه رسمی سرمربی جدید تیم فوتبال پگاه گیلان صبح امروز در محل آمفی تئاتر دانشگاه تربیت بدنی گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم که با حضور اعضای هیئت مدیره باشگاه، مسئولان و بازیکنان تیم بزرگسالان و سرپرستان، مربیان و بازیکنان تیم های پایه برگزار شد، اسماعیل شاد مدیرعامل این باشگاه با قدردانی از زحمات جهانپور و دست نشان، از ذوالفقارنسب برای قبول سرمربیگری تیم فوتبال پگاه تشکر کرد.

بر پایه این گزارش، در ادامه این مراسم ذوالفقارنسب هم با بیان اینکه از امروز فردی رشتی خواهد بود، تصریح کرد: تمام تلاشم را انجام می دهم که با نتایج خوب به همراه تیم پگاه رضایت مردم و هواداران این شهر و تیم را جلب کنم."

وی ادامه داد:" روزگذشته امکانات این باشگاه را از نزدیک تماشا کردم و باید بگویم این امکانات در سطح کشور کمیاب است. در اینجا همه شرایط برای نتیجه گرفتن مهیاست و این مسائل جای توجیه را برای مربیان در صورت نتیجه نگرفتن، باقی نمی گذارد."

سرمربی جدید تیم فوتبال پگاه گیلان با بیان اینکه از آقایان جهانپور و دست نشان برای هدایت تیم پگاه رخصت می طلبم، افزود:" انها زحمات زیادی برای موفقیت تیم کشیده اند و تیم بسیار خوبی که به من رسیده است، ثمره عملکرد خوب آنها بوده است."

در پایان این مراسم بیژن ذوالفقارنسب از سیدعلی افتخاری به عنوان دستیار نخست خود در تیم فوتبال پگاه گیلان نام برد.

کد مطلب 708258

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