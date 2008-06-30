اضافه شدن یک مربی به تیم ملی والیبال / خسرو ابراهیم ناظر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه سازمان تیم های ملی والیبال هنوز به طور رسمی تشکیل نشده است اما به دنبال فسخ قرارداد زوران گائیچ ، محمدرضا داورزنی از خسرو ابراهیم عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال و کاندیدای اصلی ریاست سازمان تیم های ملی دعوت کرد تا با نظارت مستقیم بر تیم ملی امور مربوط به این تیم را سروسامان دهد.

تیم ملی والیبال که باید برای شرکت درمسابقات AVC کاپ آسیا (30 شهریورماه تا 55 مهرماه) آماده شود از شنبه هفته آینده با 17 بازیکن اردوهای آماده سازی خود را بدون در نظر بازیکنان تیم پیکان - شرکت کننده در مسابقات جام باشگاه های آسیا -آغاز می کند.

مهدی مهدوی، صابر نریمان نژاد، حمزه زرینی، آؤش صادقیانی، آرش کشاورزی، رحمان داودی، منصور زادوند، محمد محمد کاظم، شهرام محمودی، حسام بخششی، امین معمری، حامد رضایی، جواد محمدی نژاد، علی سجادی،عبدالرضا علیزاده، مجتبی عطار و امیرشاه زمانی نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

علاوه بر حسین معدنی که در زمان زوران گائیج مربیگری تیم ملی را بر عهده داشت، عباسعلی میرحسینی نیز به عنوان مربی در اردوهای آتی تیم ملی حضور خواهد داشت. بهمن تارودی زاده نیز بدنساز تیم ملی است.